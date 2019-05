Múltat idéző fotóalbum a zarándokoknak

Régi fotókból készítettek négynyelvű fotóalbumot Ferenc pápa látogatásának alkalmára, amelyről a szerzők úgy vélik, igényes ajándék lehet a Csíksomlyóra zarándokként érkezők számára. A Csíksomlyóról és a vonzáskörzetében történt eseményekről készített képek között akad olyan is, amely száz évnél is régebbi.

• Fotó: Gábos Albin

Ugyanakkor számos képeslapot is beválogattak a fotóalbumba, amelyeken a korabeli üdvözletek is olvashatók. A kiadvány érdekessége még, hogy az első székely leány találkozó felvonulásáról megörökített fotó is helyet kapott benne. A fotóalbum a könyvesboltokban is elérhető már.