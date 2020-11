Most sem marad el az adventi gyertyagyújtás a székelyföldi városokban

Az adventi koszorú sorra kigyúló gyertyáinak száma jelképezi a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor a keresztény hitvallás szerint. A járványhelyzet ezt idén sem írta felül, hiszen most még nagyobb jelentősége van a várakozásnak. Adventi koszorúkat állítanak és gyertyát gyújtanak a hétvégén több erdélyi településen, bár számos helyen csak online közvetítésről követheti a nagyközönség.

Idén még nagyobb jelentősége van a várakozás időszakának • Fotó: Erdély Bálint Előd

Marosvásárhely adventi hagyománya a Keresztelő Szent János-plébániatemplom és a Deus Providebit Tanulmányi Ház udvarán felállított óriási adventi koszorú, amelyet a helyi Máltai Szeretetszolgálat készít imáikkal, Istennek tett felajánlásaikkal teleszőve.

Tulit János, a Szeretetszolgálat képviselője tájékoztatott arról, hogy idén is szombatra szervezik a gyertyagyújtást az esti mise előtt.

A Szent János plébánián hat órakor kezdődik a mise, mi azért kezdjük előbb, mert egy órát tart a ceremónia, de ha más nem is jön el, és csak ketten leszünk, akkor is megcsináljuk

– világított rá Tulit János. Három és fél méter a koszorú átmérője, az első gyertyát szombaton 17 órától gyújtják meg, és minden szombaton az esti misén meggyújtanak egy-egy gyertyát, így karácsony előtt mindegyik gyertya égni fog, és beteljesül az adventi időszak – osztotta meg velünk a Szeretetszolgálat hagyományát Tulit János. Az udvaron lesz a ceremónia, ahol hagyományos adventi koszorút is lehet majd vásárolni, de a fiatalok által készített modernebb koszorúkat is lehet majd kapni, az utóbbiakat online is meg lehet rendelni – tájékoztatott a szervezet munkatársa.

Személyes részvétellel

Mindegyik település, ahol működik Máltai Szeretetszolgálat, készít idén is közös adventi koszorút. Lehetőségeikhez mérten koszorút állítanak Nagyenyeden, Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön, Szatmáron, Temesváron, bár nem biztos, hogy nagyobb mennyiségben is készítettek, mert idén nehezen tudták beszerezni a fenyőágakat a marosvásárhelyiek is – tudtuk meg Tulit Jánostól.

Nyárádszereda önkormányzata is gyertyagyújtásra hívja a város lakóit. Mint írják, az ünnepi várakozás gyertyáinak meggyújtására vasárnaponként 16:30-tól, a főtéri római katolikus templom előtt felállított adventi koszorúnál kerül sor.

Ne engedjük, hogy a jelenlegi helyzet teljesen elidegenítsen egymástól, vállaljuk fel keresztény értékeinket, várjuk közösen Jézus születését, a karácsonyt

– olvasható a nyárádszeredai polgármesteri hivatal felhívásában. Ünnepi beszédet és áldást mond advent első vasárnapján, november 29-én Drócsa László római katolikus plébános, advent második vasárnapján, december 6-án Gáspár István református lelkész, advent harmadik vasárnapján, december 13-án Batizán Attila református lelkész és advent negyedik vasárnapján, december 20-án Sándor Szilárd unitárius lelkész.

Gyertyagyújtás online közvetítéssel

Székelyudvarhelyen a Patkó ad otthont az adventi koszorúnak pénteken, és aznap díszítik fel a fenyőfát is. A városházától megtudtuk, hogy az első gyertyát vasárnap gyújtják meg az adventi koszorún, és felkapcsolják a díszkivilágítást is, ám az egyházi elöljárók üzenetét online közvetítik majd a járványhelyzetre való tekintettel.

Csíkszeredában a központi parkban felállított fenyőfa mellett helyezik el az adventi koszorút idén, és vasárnap délután 5 órakor lesz a gyertyagyújtás, de nem tömeges rendezvényként hirdetik meg, hiszen tiltja a törvény, azonban élő adásban közvetítik majd a gyertyagyújtást

– tudtuk meg a részleteket Sógor Enikő alpolgármestertől. „Lesz egy ünnepi műsor, beszélni fog egy lelkész is, és ezt mind a négy vasárnapon így tervezzük, kivéve ha változik a járványhelyzet körüli rendelkezés, és megengedik, hogy száz embernél többen is összegyűljünk. Elég nagy részvételű események voltak ezek az előző években, de most le lesz zárva a park bejárata, lesz ugyan pár meghívott, de élőben lehet majd követni az interneten” – mondta a város alpolgármestere.