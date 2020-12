Most nem lehet jótékonykodva pincérkedni, de attól még adományokat gyűjtenek a rászoruló gyerekeknek

A járványhelyzetre való tekintettel idén elmarad a már hagyományossá vált Rotaract Club Téka karácsonyi jótékonysági rendezvénye, amely Give in a Different Way név alatt vált ismertté Marosvásárhelyen. Idén adománygyűjtést szerveznek a rászorulóknak, az egyesület önkéntesei pedig be is gyűjtik az adakozóktól a gyerekjátékokat, írószereket, tisztálkodási szereket/eszközöket, meséskönyveket, tartós élelmiszereket.