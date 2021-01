Most még beleszólhatnak a marosvásárhelyiek, hogy miként nézzen ki a városközpont a jövőben

Bő két hete van a marosvásárhelyieknek, hogy véleményt nyilvánítsanak a város belvárosának átalakításáról, átrajzolásáról, és megfogalmazzák javaslataikat a főtéri tömegközlekedésről, autós forgalomról is.

Most lehet javaslatokat megfogalmazni a városközpont átalakítása kapcsán • Fotó: Haáz Vince

A belvárosi övezeti városrendészeti terv összeállításához Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala köteles egy felmérést készíttetni, amely során kikéri a városlakók figyelmét a főtér átalakításáról. A hét perc alatt kitölthető, a városháza honlapján megtalálható online kérdőív összeállítói többek között arról érdeklődnek, hogy ki melyik lakónegyedben lakik és milyen gyakran, milyen módon, milyen célból jár be a főtérre. De arra is kíváncsiak, hogy

a városlakók mennyire elégedettek a főtér jelenlegi állapotával, szeretnének-e újabb zöldövezeteket, padokat, sétálóutcákat, szeretnék-e, ha teljesen autómentes lenne a város főtere?

Mindezek mellett a kerékpárutak útvonaláról is véleményt mondhatnak azok, akik kitöltik a kérdőívet.

Mint a városháza sajtóirodájától megtudtuk, a városlakók véleményét is figyelembe véve alakítják ki az általános városrendészeti tervet, és ez lesz az alapja a következő építkezéseknek, változtatásoknak, minden átalakítást ezt figyelembe véve tervezhetnek meg a közeljövőben.

Mivel Marosvásárhelyen már írtak ki pályázatot a belváros átalakítására, a Petőfi tér és a főtér részleges átrajzolására, és nyertest is hirdettek a pályázatra, megkérdeztük, hogy mi lesz ennek a sorsa. A nyertes pályázatról azt kell tudni, hogy összeállítói többek között a marosvásárhelyi Sapientia egyetem tájépítészeti szakán dolgozó és tanuló diákok voltak. A városháza sajtóirodájától megtudtuk, hogy

ennek a pályázatnak a legjobb ötleteit, részleteit is belefoglalják majd a övezeti városrendészeti tervbe, így amikor lehetőség adódik, megvalósítják azokat.

Mi több, a városnak van egy uniós nyertes pályázata is, ami a Dózsa György és az 1918. December 1. utca kereszteződésének részleges átalakításáról szól, ennek részletei is betagolódnak a most készülő övezeti tervbe.