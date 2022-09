Moldovai járással lépett szövetségre Háromszék

A kapcsolatfelvétel még 2017-ben megtörtént, a koronavírus-járvány miatt azonban most sikerült hivatalossá tenni, idézte fel Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Sajtótájékoztatón kifejtette, a moldvai járással kötött partnerség a megye minden lakója számára előnyös lehet. Az oktatási és kulturális csereprogramok mellett a gazdasági kapcsolatokat is fontosnak tartják a mezőgazdasági termelésben jeleskedő, bortermű vidékként ismert moldvai járással.

Mihail Olărescu, a Cimișlia járás tanácsának elnöke rámutatott, a Romániában is példaértékű Kovászna megyei hulladékgazdálkodási rendszer működtetésével szeretnének megismerkedni, a gyerekvédelmi rendszerről is tanulnának, és az uniós pályázatok megírásában is szívesen fogadják a háromszékiek tanácsait. A pénteki tanácsülésen lenyűgözte az egyetértés, hogy mindenki egyhangúlag szavaz, mondta Olărescu. Újságírói kérdésre kifejtette, az orosz-ukrán háború kitörése nagyon aggasztotta őket, most valamelyest megszokták a gondolatát, de mindenekfelett békét szeretnének. „Kisinyótól 30-40 percnyi távolságra van az orosz hadsereg, 90 százalékban függünk az orosz földgáztól, termékeinket az embargó előtt Oroszországba exportáltuk. A háború kimenetele nem rajtunk múlik, nekünk az a feladatunk, hogy segítsük a lakosságot, erősnek kell lennünk” – mondta a moldovai járás elnöke.