Modernizálják a gyergyószentmiklósi közvilágítási rendszert

Gyergyószentmiklóson a Kéthíd és Vadász utcában, valamint a Bucsin lakótelep egy részén kezdték el a közvilágítás modernizálását, majd a Fenyő, Kápolna és Varga Katalin utcában dolgoztak a kivitelező szakemberei, modern ledes izzókra cserélve a lámpatesteket.

Idén és a jövő évben folyamatos lesz a közvilágítás helyreállítását szolgáló munka, a terv szerint már az iskolakezdésig 1111 lámpatestet fognak kicserélni – nyilatkozta a beruházás kapcsán Csergő Tibor polgármester. A most felszerelt ledes fényforrások amellett, hogy jóval kevesebb áramot fogyasztanak, saját modullal rendelkeznek, ennek köszönhetően egy alkalmazás segítségével egyenként is lehet őket távvezérléssel be- és kikapcsolni.

„Jövőben a gyalogátjárók környékén folytatjuk ezt a munkát, ide úgynevezett okos lámpatesteket helyezünk ki, amelyek napelemes rendszerrel rendelkeznek” – tette hozzá a polgármester. Tavaly közel 800 ezer lejt fizetett ki a város közvilágításra. A városvezető elmondta,

a beruházástól azt remélik, hogy felére tudják csökkenteni a városi közvilágításra fordított költségeket.

A lecserélt régi lámpatesteket egyelőre elraktározzák, felhasználásukról majd később döntenek.

Gyilkostóra is gondoltak

A közvilágítás korszerűsítésére a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségtől 5,3 millió lej értékű pályázati támogatást kapott Gyergyószentmiklós. A beruházás tervét és a munkálat kivitelezését is közbeszerzésen nyerte el a temesvári Elba cég, amely 2,5 millió lejért végzi a teljes munkálatot.

„A fennmaradó összegből remélem, hogy a Gyilkostónál a teljes közvilágítás helyreállítását el tudjuk végezni, hiszen eddig ez ebbe a projektbe nem volt belefoglalva. Ugyanakkor a főként a főutak melletti részeken, mint például a város Gyilkostó felőli kijáratától egészen a 4-es kilométerig, vagy akár a Gábor Áron utcában Tekerőpatak felé legalább a benzinkútig szeretnénk kiépíteni a közvilágítást” – mondta a Csergő Tibor polgármester.

A közvilágítás-modernizálási munkálatok idején szünetel az áramszolgáltatás az érintett helyszíneken reggel 8 és délután 5 óra között, kivételt képeznek a tömbháznegyedek, mert ott csak a közvilágítást áramtalanítják, a háztartásokat nem. Szerdán a Mogyorós, Ady Endre és Csiszér utcákban cserélték a lámpatesteket, csütörtökön a Gábor Áron és Selyem utcákban dolgoznak, pénteken pedig a Gyöngyvirág, Mezőgazdászok, Mihai Eminescu és Külső utcában kerül sor a közvilágítás modernizálására.