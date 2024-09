Így áll a közszállítás modernizálása Sepsiszentgyörgyön

az infrastruktúra átalakítása, eszközbeszerzés, a közszállítási járművek beszerzése, ezekből már sok minden látható a városlakók számára is.

A depónak novemberre készen is kellene lennie, addig végleges helyükre kerülnek a töltőállomások is, amelyekből egyelőre három működik ideiglenes bekötéssel.

Eközben a Gólya utcában haladnak a munkálatok a végállomásnál is, ahol négy gyorstöltő-állomást fognak beüzemelni. A végállomás buszmegállóként is működik majd, itt már a belső felszereléssel foglalkoznak az építők.

Mindehhez egy új forgalomirányítási rendszer is járul majd – ehhez több új jelzőlámpát is telepítenek – amely a buszoknak biztosít elsőbbséget és gyors haladást, ennek központja a rendőrség székhelyén lesz.

15 buszmegállóban jegyautomata is helyet kap, ezek a kártyás és készpénzes fizetést is lehetővé teszik, de applikáció is készül az egyszerűbb vásárlás érdekében.