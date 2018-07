Mocsarasodnak a területek a csíkszentkirályi szennyvíztisztító környékén

A szentkirályi szennyvíztisztítótól legalább egy kilométeren át követtük a gazdával együtt az említett csatornát • Fotó: Gecse Noémi

korábban, amikor az árkot kitakarították, és a víz nem gyűlt fel, sokkal egyszerűbb volt a kaszálás, most géppel nem is lehet ott kaszálni.

A jelenség hasonló ahhoz, amit néhány éve Csíkszereda mellett is észleltünk, a zsögödiek által kicsi Oltként ismert vízelvezető csatorna eliszaposodása nyomán, a mederkotrást megelőzően – a különbség, hogy a Szentkirály közelébe kivezetett víz közel sem bűzlik annyira, mint akkor a kicsi Olt, amelybe jelentős mennyiségű tisztítatlan szennyvíz is került. A panaszos elmondta,

Megoldást ígértek

Miután a csíkszentkirályi önkormányzati képviselő-testület nemrég arról határozott, hogy a községi víz- és szennyvízhálózat üzemeltetését nem adják át a Harvíz Rt-nek, hanem továbbra is a helyi szolgáltatóra bízzák, az is körvonalazódott, hogy három tagú vezetőtanács fogja majd irányítani a cég működését – tudtuk meg Székely Ernő polgármestertől. Bíró Attila önkormányzati képviselő, a javasolt három személy egyike elmondta, a szennyvíztisztítóból kiengedett víz okozta gondokról tudnak, már korábban is érkezett bejelentés Csíkszentimréről is azzal kapcsolatban, hogy a környező mezőgazdasági területeket áztatja. „Ez az egyik olyan probléma, amelyet meg kell oldani, a prioritási listán az elsők között szerepel.

Mi sem tartjuk elfogadhatónak ezt a helyzetet, van rá más megoldás, van koncepció, de először a vezetőtanács végleges felállásáról kell döntés szülessen

– fejtette ki. Bíró szerint a szennyvíztisztító által megtisztított, majd kiengedett víz nem szennyezi a területet, elsősorban a szomszédos földek elázása miatt merültek fel jogos kifogások, mivel ezeket nem lehet megművelni, mezőgazdasági gépekkel nem járhatók. Hozzátette, meg kellett hozni a döntést, hogy átadják a község víz- és szennyvízszolgáltatását a Harvíz Rt-nek, és másra bízzák a megoldást, vagy megtartsák a szolgáltatást, és lépéseket tegyenek a helyzet rendezése érdekében.