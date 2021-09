Mitől lesz igazán jó a borzaska?

Egyszerűen és gyorsan elkészíthető otthon is a sokak kedvencének számító borzaska, persze a jó eredményhez a megfelelő praktikákat kell alkalmazni. Utóbbiban segít olvasóinknak Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki azt ígéri, hogy receptjét követve biztosan átsül majd a karaj anélkül, hogy a krumplis bundája megégne.

Sokak kedvence, a borzaska szelet. Elengedhetetlen mellé az öntet • Fotó: Beliczay László

Egyre több étterem menüjén látni az úgynevezett borzaska szeletet, ami nem is csoda, hiszen a pityókás bundában megsütött karaj roppant népszerű a vendégek körében – fejtette ki lapunknak Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Mint mondta, ezt könnyedén el lehet készíteni otthon is, ráadásul gyorsan tálalhatunk, hiszen nincs szükség különösebb előkészületekre. Állítását bizonyította is, mindössze tizenöt perc alatt tányérunkon volt a hús, annak ellenére, hogy csak találkozásunkkor közöltük, minek a receptjére lennénk kíváncsiak.

Disznó- és csirkehúst is használhatunk alapanyagként a borzaska elkészítéséhez, de a legjobb, ha a fehér karaj mellett döntünk

HIRDETÉS

– javasolta a szakember. Nem kell előre pácolni a húst, viszont némileg klopfoljuk ki, nagyjából három-négy milliméteresre minden szeletet. „Ennél vékonyabbra sose, hiszen nem panírt akarunk enni. Klopfolni egyébként csak azért kell, hogy sütéskor ne húzódjon össze a hús” – jegyezte meg.