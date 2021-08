Mit mond magáról a vágási tölgy?

300–400 évesre becsülik a tölgy életkorát • Fotó: Beliczay László

Kitart a tölgy

A vizsgálat során kiderült, a fa törzsének 78 százaléka korhadt vagy kiüregesedett, ám így is alacsony a kockázata annak, hogy 120 km/órás szél esetén kidőljön. Meglepőnek tűnhet az eredmény, de a biztonsági faktor nagyban függ például a fa fajától, magasságától, a törzsátmérőtől és elhelyezkedésétől is – magyarázta a szakember. Hangsúlyozta, bővebb kiértékelés után lehet csak pontos javaslatot tenni a fa életének meghosszabbítására, ám azt már most is kijelentheti, hogy

fontos a szakszerű metszések elvégzése, amely során el kell távolítani a száraz ágakat, egyenesre kell vágni a letört részeket stb.

Az is lényeges, hogy megakadályozzuk az odvasodás terjedését. Erre a legjobb módszer nem az, ha betonnal esetleg egyéb ipari anyaggal töltjük ki a fa belsejét, hiszen ezzel csak a gombáknak, bogaraknak kedvezünk.