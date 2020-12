Mit hozzon az angyal? – szülői és vállalkozói tapasztalatok

Az ajándékozási szokásokat is átalakította némiképp a világjárvány, hiszen több szülő is szem előtt tartja a tárgyak szükségességét karácsony előtt. Nem mellékesen az időjárás is befolyásolja esetenként, hogy mi kerül a fa alá, de az elektronikai eszközök iránti kereslet is egyértelműen a hosszú távú felhasználást helyezi előtérbe.