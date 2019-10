Mit fizet és mit nem az egészségbiztosítási pénztár?

Mindenki szabadon választhatja meg a szolgáltatót, amelynél az adott paraklinikai vizsgálatot el szeretné végeztetni • Fotó: Veres Nándor

Az egészségügyi alapcsomagban négyféle paraklinikai vizsgálatot különböztetnek meg: a laborvizsgálatokat (például vér-, vizelet-, mikrobiológiai vizsgálatok), orvosi diagnosztikai képalkotói eljárásokat (például CT, MR), funkcionális vizsgálatokat (például EKG, terheléses tesztek, ultrahangvizsgálatok), valamint a nukleáris medicinát (izotópos vizsgálatok).

Mindezeket térítésmentesen igényelhetik a biztosítottak azoktól a szolgáltatóktól, amelyeknek szerződésük van az egészségbiztosítási pénztárral, de csak háziorvos vagy szakorvos által kiállított küldőpapírral, akinek szintén szerződéses viszonyban kell állnia a biztosítási pénztárral. Egy ilyen küldőpapír akut betegségek esetén 30 napig, krónikus betegek számára 90 napig érvényes. Korábban utóbbit is csak 30 napig lehetett felhasználni, azonban a júliusi új egészségügyi keretszerződésnek köszönhetően 90 napra módosult az érvényessége. A változtatásra azért volt szükség, mert többször előfordult, hogy a hosszú várólisták miatt a betegnek új küldőpapírt kellett kérnie orvosától, mivel az időközben érvényességét vesztette.

Csak megyén belül

Mint Duda Tihamér Attila, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója magyarázta,

mindenki szabadon választhatja meg a szolgáltatót, amelynél az adott paraklinikai vizsgálatot el szeretné végeztetni, de csak akkor ingyenes számára, ha megyén belüli szolgáltatót vesz igénybe, amely szerződésben áll a pénztárral.

Ezen szolgáltatók listája megtalálható az intézmény honlapján, de érdeklődni lehet a biztosítópénztárnál akár telefonon, akár személyesen is. Noha készült már arra vonatkozó jogszabálytervezet, hogy ezeket az egészségügyi szolgáltatásokat az egész országban igénybe lehessen venni úgy, hogy azokat az intézmény fizetné, egyelőre nem lépett érvénybe. Holott a Hargita megyei intézmény vezetője szerint ez a változtatás jelentősen csökkenthetné a várólistákat, főleg ami a mágnesesrezonancia-vizsgálatokat (MR) illeti.

Jelenleg csak Csíkszeredában működik ilyen szolgáltató megyei szinten, ezért az egészségbiztosító csak velük köthet szerződést. A várólistán szereplő pácienseknek pedig akár fél évet is várniuk kell a vizsgálatra. „Nemsokára pénzeket csoportosítunk át a szolgáltatónak, ezzel bizonyára jelentősen csökkenhet a jelenlegi féléves várakozási idő az MR-re. Átlagban naponta tizenhat vizsgálat költségét térítjük meg” – mondta a vezérigazgató. Egyébként

az intézménynek a szolgáltatók rendszeresen jelentik, hogy mekkora a várólistájuk, és a biztosító a jelentéseket figyelembe véve oda csoportosítja át a pénzeket, ahol nagyobb az igény a szolgáltatásra.

Erre korábban háromhavonta került sor, de az új keretszerződés bevezetésével most már havonta végzik el, ezzel is csökkentve a várólistákat, ahol lehet. Ugyanakkor a biztosítópénztár is rendszeresen jelzi az egészségügyi minisztériumnak, hogy mekkorák a várólisták a megyében, és szükség esetén a költségvetés függvényében hívhat le plusz összegeket. A várólisták naponta változnak, mint fentebb is írtuk, a legtöbbet, azaz fél évet a mágnesesrezonancia-vizsgálatokra kell várni, a laborvizsgálatokra pedig főleg Székelyudvarhelyen hosszabb a várólista, de ezek szolgáltatónként is változnak.

Mit fizetnek és mit nem?

Azoknak a paraklinikai vizsgálatoknak a listája, amelyeket megtérít a biztosító, megtalálható az intézmény székhelyén, illetve online, a bukaresti intézmény honlapján, amelyet azért is érdemes ellenőrizni, hogy ne fordulhassanak elő esetleges visszaélések, hogy a szolgáltatók kifizettessék a pácienssel az adott vizsgálatot, holott azt megtérítené az egészségbiztosítási pénztár.

Abban az esetben viszont, ha a beteg küldőpapír nélkül szeretne különböző vizsgálatokat végeztetni, vagy bár van küldőpapírja, de nem akarja megvárni, amíg sorra kerül a várólistán, kénytelen a vizsgálatokat saját zsebből fizetni, ezeket még utólag sem téríti meg a pénztár.