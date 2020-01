Misézésre alkalmas helyet szeretnének a sepsiszentgyörgyi ortodoxok

Vasárnap kétezer liter szenteltvizet palackoztak a sepsiszentgyörgyi ortodox katedrálisban. Hétfőn további négyszáz liter megszentelt vizet hordókba töltenek, hogy a hívek a félliteres felcímkézett palackok mellett az otthonról hozott üvegeiket is megtölthessék.

Helyet keresnek Szentgyörgyön az ortodoxok a Vízkeresztkor megtartandó misézésnek. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Az ortodox hagyomány szerint a Vízkeresztkor szentelt víz sokáig friss és tiszta marad, gyógyító ereje van. Nyolc napig minden reggel éhgyomorra kell inni a szenteltvízből, hogy a testi és lelki bajokra a gyógyító hatását kifejtse. Teodor-Florian Mocanu ortodox pap úgy nyilatkozott, idén tárgyalásokat folytatnak a sepsiszentgyörgyi és a Kovászna megyei önkormányzatok vezetőivel, hogy az Olt partján kialakítsanak egy mise megtartására alkalmas helyszínt.

HIRDETÉS

Sepsiszentgyörgyön ugyanis már 15 éve lemondtak arról a szokásról, hogy Vízkeresztkor, vagyis január 6-án a folyó partján misézzenek, kiosztják a szenteltvizet, majd a keresztet bedobják a jeges vízbe, hogy a vállalkozó kedvű fiatalok a mínusz fokokkal dacolva beúszhassanak érte. Évek óta nem járnak ki a folyó partjára, mert a nagy hidegben a szenteltvíz is befagy, az Olt partján nincs a szentmise megtartására alkalmas helyszín, arra is hivatkoztak, hogy balesetveszélyes, ha a fiatalok nem alkalmas helyről ugranak be a jeges folyóba.