Minőségi programok a középkor szerelmeseinek

• Fotó: Antal Erika

Ahogy Tóth Tivadar segesvári alpolgármester elmondta, évről évre egyre színvonalasabb programokkal várják a látogatókat, akik nem hagyják cserben soha a szervezőket, jönnek szép számban külföldről és az országból is, megtelnek a szálláshelyek, a panziókban, hotelekben, magánszállásokon elkelnek a helyek. „Ez jó a városnak is, jó a környéknek is, hiszen felpezsdül az élet, társadalmi és gazdasági szempontból is hasznos” – fogalmazott az alpolgármester.

Ilyenkor nagyon sok látogató nem csupán egy napot tölt a városban, és nem csak Segesvárt nézi meg, de a környező falvakat is végigjárja, hiszen a szász falvak, a templomerődök igazi turisztikai látványosságnak számítanak.