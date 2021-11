Mindent a járványhelyzethez kellett igazítani – évértékelő a Hargita megyei tanács alelnökétől

Éves beszámolót tartott Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke csütörtökön Székelyudvarhelyen. A politikus a 2021-es járványügyi intézkedések miatti nehézségek ellensúlyozására megyeszinten bevezetett eljárásbeli változtatásokról beszélt, emellett szó esett a 2022-es évre vonatkozó tervekről és lehetőségekről is.

Bíró Barna Botond: jövőben nagy hangsúlyt fektetnek a turizmus és a gasztronómia népszerűsítésére • Fotó: Beliczay László

A járványügyi intézkedések nagyban nehezítették a pályázati eljárások menetét – mondta Bíró Barna Botond. Ez utóbbi körülményt sikerrel semlegesítette a talán országosan is premiernek számító online rendszer, amelyet azért építettek ki, hogy a pályázók személyi kontaktus nélkül is benyújthassák pályázataikat. Korábban papíron kellett leadni, „de tavaly, amikor a járványhelyzet ránk rúgta az ajtót, megoldásokon kezdtünk gondolkodni, és

megalkottunk egy olyan programot, amelynek segítségével sokkal könnyebb a pályázás a megyei önkormányzathoz”

– mondta az alelnök. Hozzátette, idén 462 pályázatot tudtak támogatni, és bár közbeszólt az őszi, negyedik hullám, illetve az ahhoz kapcsolódó intézkedések is nehezítették az ügyvitelt, remélhetőleg kevés olyan lesz, amit nem tudnak a pályázók megvalósítani.

Bíró Barna Botond továbbá elmondta, hogy növelték a családprogram és a sportpályázatok költségkeretét, illetve jövőben további növelés lesz szükséges a turisztikai szegmensben is. Ez idén százezer lej volt, és négyszeres túligénylés volt rá. Emellett az egyháztámogatási programot is tovább vitték – ez az egyetlen, amely nem online módon történik – négymillió lej volt a keretösszeg az első kiírásnál, és november 25-én járt le a második jelentkezés határideje. Ez utóbbinál azokat lehet támogatni, ahol az első kiírás elszámolása a szerződéskötésig megtörtént. Remélik, hogy a következő egy-másfél hónapban el tudják fogadni a második kiírás nyerteseit is – mondta Bíró Barna Botond.

A megyei tanács alelnöke beszámolt arról is, hogy

ötvenkét Hargita megyei családi ház energiaellátását biztosító napelemes rendszer finanszírozására pályáztak sikerrel a Norvég Alapnál. Olyan háztartásokról van szó, amelyek távol esnek a villamos hálózattól, csatlakoztatásuk nem megoldható

– részletezte az alelnök. Egy ilyen fotovoltaikus rendszer 2 kW termelésére képes, és 5000 euróba kerül – tette hozzá Bíró Barna Botond.