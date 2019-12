Minden utcát leaszfaltoznak Máréfalván

Már több máréfalvi utcában is leteríthették az alap aszfaltréteget egy sikeres európai uniós pályázatnak köszönhetően, ugyanakkor jövőre ezen munkák folytatása mellett újabb részeken is dolgozni fognak, immár a fejlesztési minisztérium támogatásával. A beruházás végeztével minden utcában könnyebb lesz a közlekedés, sőt a máréfalvi patak völgyében is jelentős javulások várhatók.