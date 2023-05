Minden negyedik háromszéki lakos szív- és érrendszeri betegségben szenved

Hétvégén a KSE Sportnapok rendezvénysorozaton a Kézdivásárhelyi Városi Kórház orvosai és asszisztensei biztosították önkéntes alapon az orvosi ellátást, emellett ingyenes vérnyomás- és vércukorszintmérésben részesítve az egészségükkel törődő személyeket. Farkas Hunor gasztroenterológus szakorvos a szombati napon tapasztaltak kapcsán néhány tévhitet is eloszlatott a magas vérnyomás kapcsán. Elöljáróban megjegyezte, a magas vérnyomást és a magas vércukrot orvosi körökben is „néma gyilkosokként” említik, hiszen a közhiedelemmel ellentétben igazából egyiknek sincsenek tünetei.

Fontos a rendszeres felülvizsgálat

Hozzátette, nagyon kevés optimális vérnyomást mértek a sportnapokon. „Rengeteg fiatalnál is mértünk magas értékeket, és ez a vércukorra is ugyanígy igaz” – hangsúlyozta. Megjegyezte, sok rutinos cukorbeteg úgy gondolja, hogy ő érzi, ha magas vagy éppen alacsony a vércukorszintje. „Ez azonban egyáltalán nem így van. A cukorbetegek figyelmét is próbáljuk mindig felhívni a rendszeres felülvizsgálat fontosságára, és itt jegyzem meg, hogy ismét van diabetológus a kézdivásárhelyi járóbeteg-rendelőben.” Hangsúlyozta,