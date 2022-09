Minden korosztály találhat magának való előadást a Színházon kívül programban

„Elképesztő munka előzte meg, mind a színház, mind a Petőfi Művelődési Központ részéről ezt a projektet, ezért is hálámat és köszönetemet fejezem ki nagyon sok embernek.

Célunk, hogy egy esemény legyen a közösség számára az, amikor a színház lejön egy településre, olyan legyen, mint amikor a cirkusz megjelenik egy városban, hogy mindenki tudja, mindenki érdekelt legyen. Ezáltal is szeretnénk egy pici kultúrát, egy pici meleget csempészni az emberek lelkébe, ugyanakkor nyitottak és kíváncsiak vagyunk az itt élők véleményére, igényeire is

Aki nosztalgiázni szeretne, elmehet a Botházi Mária novelláiból összeállított Mi... mi vagyunk! | Biorobot 2. című felolvasószínházi előadásra. A műsorra tűzött előadások mellett szeptember 29-én este 8 órától kocsmakvízre várják az érdeklődőket 3 fős csapatokban az Aurora Bistroban, illetve kulisszatúrára, közönségtalálkozóra is sor kerül a szeptember 30-i Káosz című előadás után.

Egy közösségi kiállítással is készülnek, amelyet tulajdonképpen a település lakói alakítanak, hoznak létre; ehhez a kiállításhoz várnak régi helyspecifikus fotókat hétfőtől az alfalvi Petőfi Sándor Művelődési Központba vagy digitálisan a pr@figura.ro e-mail címre.

Az előadásokra jegyek elővételben kaphatók a Petőfi Művelődési Központ jegypénztárában.

György Botond, a Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetője hangsúlyozta: örül ennek az együttműködésnek, ugyanis a központ célja a kulturális nevelés, éppen ezért saját bérletrendszert is kidolgoztak, aminek része a Figura Színházon kívül programja is, de más társulatok előadásira is érvényesek a bérletek.