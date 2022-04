Minden iratot megnézett a számvevőszék, de mint kiderült, nem volt semmi törvénytelenség

A vádakra reagálva, az egyesület igazgatója elmondta: hat hétig volt nálunk tavaly a számvevőszék, vizsgálva a 2018-2020-as tevékenységüket. Minden iratot kikértek és átnéztek, majd a talált hiányosságokkal szembesítették őket is.

Ami az anyagi kárt illeti, egy 6217 lejes összeget jegyeztek fel, ez egy könyvelőségi számítási hiba miatt történt az alkalmazottak jövedelmét illetően, ez az jelenti, hogy 13 alkalmazott összesen ennyi pénzzel kapott többet 3 év alatt és ezt vissza kell fizessék. Ez már meg is történt.

Mint Tóth Andrea elmondta amikor a szóban forgó cégek elnyerték a versenytárgyalást, és megkötötték velük a szerződést, akkor felmutatták a garancialevelet. Ez egy olyan biztosítás, amelyből a szerződés be nem tartása esetén ki lehet fizetni a cég mulasztásait. Ezt a garancialevél általában egy évig érvényes és a cég köteles ennek érvényességét fenntartani, mielőtt lejár.

A jelentésben szerepel egy 4 140 426 lejes összeg is, ugyanis a számvevők szakemberei szerint a Maros megyei hulladékszolgáltató cégek közül páran ekkora jótállási garanciát kellett volna biztosítsanak a fent említett időszakban.

Mi folyamatosan ellenőriztük és amennyiben nem hosszabbították meg garanciát, figyelmeztettük a cégeket, hogy ezt biztosítaniuk kell. A számvevőszéknek is bemutattuk azokat az iratokat, amelyekben felszólítottuk az érintett cégeket, vagyis mi teljesítettük a feladatunkat.

A számvevőszék arra kért, hogy mi kötelezzük a cégeket, hogy hosszabbítsák meg a garancialevelet. Jelenleg bírósági ügy lett ebből, hiszen ez volt a következő lépés a felszólítások után. Jelenleg pontosan ez az egyik ok a folyamatban levő szerződésbontások esetében” – fejtette ki Tóth.

Becsületesen kiválasztott cégek

A számvevőszék jelentéséből kiderül, hogy úgy értékelték: a jelenlegi szerződések megkötésekor az Adi Ecolect nem tartotta be a törvényes előírásokat. Ugyanis, mint a vizsgálatokból kiderült a versenytárgyalások alkalmából egy cég több zónára meghirdetett szolgáltatás elvégzésére is jelentkezett, ugyanazokat a banki garanciákat és eszközöket mutatva be. Vagyis nem volt minden versenytárgyalásra külön banki garanciája. Erre a felvetésre válaszolva Tóth Andrea elmondta, hogy