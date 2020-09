Minden háromszéki város és község kapott kormánypénzt

A Kovászna megyei városok és községek összesen 32,6 millió lejt kaptak szeptemberben a kormány tartalékalapjából. Az összeget elsősorban településfejlesztési beruházásokra fordítják, de egyéb kiadásokat is törleszthetnek belőle.

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Sepsiszentgyörgy 11,4 millió lejt, Kézdivásárhely 3,3 millió lejt, Kovászna 1,2 millió lejt, Barót 1 millió lejt, Bodzaforduló pedig 456 ezer lejt kapott. Félmilliónál nagyobb összeget tizenkét község – Bodok, Csernáton, Dobolló, Hídvég, Kézdiszentlélek, Málnás, Mikóújfalu, Uzon, Szitabodza, Zabola, Zágon és Zágonbárkány – kapott.

HIRDETÉS

„Az összeg nagy részét az oktatás zökkenőmentes elindítására fordítottuk, felszereltük a helyi iskolát a szükséges informatikai berendezésekkel, laptopokat, kamerákat vásároltunk, hogy – ha szükséges –, tudjuk akár az online oktatást is biztosítani. Azt is fontosnak tartottuk, hogy a pedagógusoknak és a gyerekeknek is biztosítsuk a kötelező maszkokat” – mondta el Demeter Ferenc, Mikóújfalu polgármestere.

Mint hozzátette,

készülnek a következő pályázati lehetőségekre is, ezért a fennmaradó összegekből további terveket készíttetnek, többek között a község utcáinak aszfaltozására, játszótér építésére szeretnének majd pályázni.

„Számos saját és pályázati forrásból megvalósuló beruházás – útépítések, intézmények korszerűsítése, közművesítés – zajlik a megyében, amelyet a helyi önkormányzatok indítottak el, a most kapott pénzösszeget ezekre a fejlesztésekre költhetik. De az idei nehéz körülmények között induló tanév plusz költségeire is fordíthatják a kormány tartalékalapjából kapott pénzt” – fogalmazott Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.