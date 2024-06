Mindeddig nem volt több mentős riasztás, mint máskor

Voltak ugyan ájulások, agyi történések, de ilyen esetek máskor is előfordulnak – a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezetője szerint nem volt kiugrás az elmúlt napokban a segélyhívások számában. Érdemes azonban elővigyázatosnak lenni, hiszen a hőhullám legforróbb napja szombaton van, és a szabadtéri tömegrendezvények többségét is hétvégén tartják.

„Voltak ájulásos eseteink, de máskor is vannak, tehát nem volt kiugrás. Ha máskor egy ilyen esetünk volt, akkor most egy vagy kettő van, tehát nem számottevően több. De

Több rendezvény is van a hétvégén, például Csíkszeredában is, ahol most este tíz órakor is meleg van még, és ha ezeken a rendezvényeken tumultus lesz, tehát több ezren, vagy több mint tízezren begyűlnek egy zsúfolt helyre, akkor ájulások megtörténhetnek” – mondta a megyei mentőszolgálat vezetője.