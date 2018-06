Milyen szabályokat kell betartania egy kerékpárosnak?

Tudják mit jelent, ha a kerékpáros le-fel mozgatja a jobb kezét, és tudják, hogy a kerékpárra hátul is kell lámpa? Illetve, hogy törvény szerint a gyermekeket elől lehet szállítani a biciklin, igaz, nem tiltja a jogszabály azt sem, hogy hátul? Szakember segítségével a kerékpáros közlekedés néhány fontos szabályát ismertetjük.

• Fotó: Gecse Noémi

Közutakon az közlekedhet biciklivel, akinek van személyazonossági igazolványa, ezt magával is kell vigye a biciklis.

a kerékpáros közlekedéshez lényegében elég csak biciklizni megtanulni, pedig a kerékpárosok is járnak a közutakon és rájuk is számos szabály vonatkozik. Ezeket a szabályokat sokan ismerik, sokan nem és szintén sokan inkább hallomásból tudnak egyes előírásokról.

Egyre népszerűbb közlekedési eszköz a kerékpár Csíkszeredában is. Míg az autós közlekedést iskolában kell tanulni és vizsgát kell tenni a gépjárművezetői engedélyért, addig

Autók és a gyalogosok között. A kerékpárosokra is számos szabály vonatkozik • Fotó: Gecse Noémi

A jogszabály szerint a kerékpáron elől és hátul is fényberendezés felszerelése kötelező, elöl fehér vagy sárga fényű lámpa, hátul piros fényű. A bicikli hátulján piros fényvisszaverő prizma, (macskaszem) kell legyen, oldalt pedig mindkét kerék küllőin narancssárga.

Fontos tudni, hogy ha az autós egyenesen halad és úgy megy át előtte a kerékpár-átvezető, akkor az autósnak van elsőbbsége. Ha viszont az autós irányt változtat, bekanyarodik, és azon az utcán találja a kerékpár-átvezetőt, amelyikre befordult, elveszti az elsőbbségét és ott a biciklis mehet előbb. Például a Szék útján, ha be akar kanyarodni az autós mondjuk a Szentkirály utcába, akkor előbb a kerékpárost el kell engedje – hozta fel példaként András Zoltán.

A gyalogátjárók mellett sok helyen át van vezetve a kerékpárút is az úttesten – ezt párhuzamos négyzetekkel jelezték – ebben az esetben nem kell leszálljon a kerékpáros, hanem átpedálozhat.

A kerékpársávon a kerékpárosnak van elsőbbsége, a kerékpárpályát más nem is használhatja, tehát a gyalogosok nem mehetnének rá – emelte ki András Zoltán. Ahol a kerékpársávon gyalogátjáró van, ott ugyanúgy meg kell álljon a gyalogos és körül kell nézzen, mielőtt átkel.

ha véget ér a kerékpársáv, akkor a biciklis tovább közlekedhet az úttesten abba az irányba, amelybe az autók is közlekednek, szembe viszont akkor már nem mehet a forgalommal.

A kerékpársáv kétirányú. Ez azt is jelenti, hogy ha egyirányú utcában van kerékpársáv, akkor ott a biciklis szembe is mehet a bicikliúton az autós forgalommal. Csíkszeredában erre a Piac utcában van példa – ismertette az oktató. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy

Egy sorban, az út szélén

Az úttesten egy sorban kell közlekedni, ha több kerékpáros van, egymás mellett csak verseny esetén szabad haladni.

Ha a kerékpáros az úttesten megy, akkor a járdaszegély vagy az útpadka mellett közlekedhet. Csak akkor mehet ki az út közepe fele, ha balra szándékszik letérni. Az irányváltoztatást jelezni kell felemelt karral, jobbra avagy balra.

És nagyon sokan nem tudják ezt, de amikor a kerékpáros meg akar állni, azt jobb kézzel, fel-le kézmozgással kell jelezze – ismertette az oktató.

Gyerekek és pótkocsi

Gyereket szállítani hét éves korig lehet a biciklin, de a jogszabály szerint elöl, erre kiképzett ülőkén. Közismert, hogy legtöbben hátul, speciális gyermekülésekben szállítják a kerékpáron a gyermekeket. Amint az oktató mondta, ezt a törvény nem tiltja, erre nem tér ki, csak annyit ír, hogy elöl szabad.

A pótkocsi használatát a törvény megengedi, a szabály szerint a kerékpár után köthető egy egytengelyes kis pótkocsi, ebben lehet árut – vagy ahogy mostanában egyre gyakrabban látjuk Csíkszeredában is – gyermeket szállítani. A pótkocsit is fel kell szerelni piros macskaszemmel hátul, és ha annyira magas a kocsi, hogy eltakarja a kerékpár hátsó lámpáját, akkor ennek a hátuljára is kell lámpát szerelni. Nem szállíthat a kerékpáros túlzott méretű tárgyakat a biciklin, például nagy csomagot.

A közlekedési táblák jelzéseit a kerékpárosoknak is ismerni kell és be kell tartani, például a behajtani tilos táblákat

– hangsúlyozta még a gépjárművezető-oktató. Rámutatott, a kerékpárutak mind ki vannak táblázva a városban, a kék, kör alakú, kerékpárost ábrázoló tábla jelzi ezeket. Ott, ahol a tábla felén kerékpáros, felén gyalogos van feltüntetve, ott vonallal van leválasztva a járdán a kerékpársáv.