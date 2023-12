Mikulás-toborzásba fogtak Baróton

A késlekedő költségvetés-kiegészítést okolja a baróti önkormányzat azért, mert idén nem volt miből megtölteniük a Mikulás puttonyát. Így a környékbeli lakóktól és vállalatoktól kérnek segítséget, hogy az összegyűlt adományokból idén is tudjanak örömet szerezni 1300 gyermeknek december 5-én.

A Barót város közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint november 28-áig 5700 lej gyűlt össze, azóta még többen jelentkeztek, köztük magánszemélyek és kisvállalkozók is, akik átlagban 200 lej körüli összeggel járultak hozzá az idei ajándékozáshoz. Az adományokat a Baróti Szent Adalbert Egyesület gyűjti be, hogy a szervezeten keresztül a pénzt valódi meglepetéssé tudják varázsolni.

A Mikulásjárást tavaly és tavalyelőtt is megszervezték, akkor a baróti iskolákba, árvaházakba, gyermekotthonokba, valamint a kórházba is ellátogatott a Mikulás. Sőt, az egyéni csomagokon túl falvanként egy-egy 1000 lejes ajándék-összeállításra is telt a piros ruhás, ősz szakállú jótevőnek. A közlemény szerint