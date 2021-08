Mikházán tartja nyári szabadegyetemét a Hagyományok Háza

Második kiadásához érkezett a Hagyománok Háza szabadegyeteme. A járványhelyzetre való tekintettel idén egynaposra tervezték a rendezvényt, amelynek – a korábbihoz hasonlóan – ez esetben is a Maros megyei Mikháza ad otthont augusztus 8-án. Az egésznapos eseményen az érdeklődők a gazdag kulturális program mellett a hagyományápolás gyakorlati kérdéseivel is ismerkedhetnek – adják hírül szerkesztőségünknek is eljuttatott közleményében a szervezők.