Miket is gyűjt a székely? – tévhitek és gombakülönlegességek szakértőszemmel

Több száz ehető gombafaj van a környékünkön, ám az emberek leginkább 5-6 megszokott fajt gyűjtenek és fogyasztanak. Gombaszakértőket és ellenőröket kérdezünk Udvarhelyszék gombavilágáról, gombakülönlegességekről és tévhitekről. Egyúttal részt is vettünk egy szakellenőri gombabegyűjtésen a Kerekerdőn.

Három napig tartó fajlista szerinti gombagyűjtést és kiállítás utáni szakszerű meghatározást tartottak Székelyudvarhelyen a gombaszakértők. A szakellenőrzést és fajlista-összeállítást Császárné Erdélyi Katalin elismert magyarországi mikológus (gombaszakértő) vezette. A közel harminc fős csapat a Hargitán, Varságon és a Kerekerdőn is megfordult, számos gombafajt sikerült feljegyezniük, még annak ellenére is, hogy rendkívül aszályos volt a nyár. Az utolsó gyűjtőnaphoz csatlakoztak lapunk munkatársai.

„Ezeken kívül közel 100 ehető gomba gyűjthető környékünkön. Jó hír, hogy napjainkban egyre többen kezdenek nyitni más gombák gyűjtése felé is” – részletezte Bodó, aki számos környékbeli hobbigombásznak segít a gyűjtött gombák beazonosításában. Vargányák közül az okkerszínű, az érdestönkű, a bronzos és az ízletes vargánya, továbbá számos galambgomba faj, nedvesebb és párásabb helyeken pedig rókagomba is gyűjthető most – sorolta. Hozzátette, ez az év a keserűgomba kedvelőinek kedvezőtlen volt, mivel a növekedés és termő időszak alatt egyáltalán nem esett eső.

A fekete színű gombáról megjegyezte, bármilyen ételben nagyon finom ízhatása van, leves és paprikás is készíthető belőle; mi több, darálmányait is fel szokták használni ételek fűszerezéséhez, akár a vargányát. Most a piruló galócának van a csúcsideje, erről a gombáról azt kell tudni, hogy olyan méreganyagokat tartalmaz, amelyek hő hatására bomlanak le –