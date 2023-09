Miként kezdhet önálló életet egy állami gondozott? – a nekik járó juttatásokról tájékoztatták a fiatalokat

Számos – köztük sok újonnan bevezetett – pénzbeli juttatással támogatja az állam a gyermekjogvédelmi rendszerből kilépő, nagykorúvá váló fiatalokat, ezeket azonban először meg kell ismerni, majd felelős döntés után igénybe venni. Ezért is szervezett a Család, Ifjúság és Esélyegyenlőségi Minisztérium kezdeményezésére tájékoztató napot a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekjogvédelmi Vezérigazgatóság, melyre meghívták az érintett, 17. évüket betöltő fiatalokat, illetve a hatóságokat is.

A Kovászna Megyei Könyvtár Gábor Áron-terme ez alkalommal megtelt a különböző intézményekben, családi házakban, tágabb családban nevelkedő fiatalokkal, de jelen voltak a tanfelügyelőség, megyei tanács, a rendőrség szervezett bűnözés elleni osztálya, a drogprevenciós központ képviselői, aztán Bogdan Paraschivu helyettes államtitkár, Könczei Csaba és Gál Károly parlamenti képviselők, továbbá pszichológusok és szociális munkások is. A megjelenteket Szász Katalin Melinda, a gyermekjogvédelmi hivatal volt aligazgatója üdvözölte, aki Vass Mária korábbi vezérigazgató közelmúltbeli nyugdíjazását követően megbízással vezeti a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekjogvédelmi Hivatalt.

Meg lehetett tudni azt is, hogy a nagykorúság nem föltétlenül jelenti azt, hogy a fiatal nem részesülhet az állam védelmében. Aki nappali tagozaton tanul tovább (egy tanintézményben csak egyszer befejezve a tanulmányokat), 26 éves koráig kaphatja a támogatást, maradhat addigi helyén; ez idő alatt akár doktori címet is szerezhet.

Kérés alapján jogosult havi 2870 lejes juttatásra is, amennyiben a munkahelyéről vagy az oktatási intézményből rendszeres időközönként igazolást hoz.

Ez azoknak is jár, akik munkába állnak. Aki nem tanul tovább, az további két évig élvezheti még az állami támogatást más formában, ha bevállalja, hogy a gyermekjogvédelem vagy az önkormányzat szociális osztályának szakemberei, esetleg korábbi esetmenedzsere monitorizálják életútját, de

számíthat arra is, hogy segítik a pályaválasztásban, szociális lakás- vagy munkahelyszerzésben, beilleszkedésben, a támogatások igénylésében vagy akár a lakberendezési, háztartási eszközök beszerzésében.

a hatóságok és a gyermekjogvédelem, valamint a minisztérium képviselője is megígérte, ha egy helyen több kérdés is felvetődik, akár egy csoporthoz is kiszállnak a szükséges információkat megadni.