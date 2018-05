Miért van hiány a sürgősségi szakorvosokból?

Országszerte súlyos hiány van sürgősségi szakorvosokból, ez alól pedig Hargita megyei kórházak sem képeznek kivételt: megyei viszonylatban csak a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kórházakban dolgoznak sürgősségi orvosok, igaz ott is jóval kevesebben a szükségesnél.

A sürgősségi orvosok mellett háziorvosok is ügyeleteznek a megyei kórházban • Fotó: Sándor Csilla

A hiány megléte többrétű: egyrészt az egyik legnehezebb orvosi szakma, másrészt a sürgősségi orvos mint önálló szakág viszonylag új szakterület Romániában, alig két évtizedes múlttal.

Országszerte hiányszakmának számít a sürgősségi szakorvosi ág, jelenleg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban is tulajdonképpen

hárman végzik huszonegy ember munkáját,

mivel huszonegy sürgősségi orvosnak tudna állást biztosítani az intézmény. Nincs ez másképp Hargita megye más kórházaiban sem: a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban is csak három sürgősségi szakorvos teljesít szolgálatot, a gyergyószentmiklósi- és a maroshévízi kórházakban viszont egyáltalán nincs ilyen kompetenciával bíró szakember, holott lenne helyük – tudtuk meg dr. Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetőjétől.

Mivel a sürgősségi orvostan hiányszakma országszerte, ezért a sürgősségi osztályok a sürgősségi szakorvosok felügyelete mellett más szakterületek képviselőivel is szerveződnek, például van, hogy a háziorvosok ügyeleteznek. Ugyanakkor ahol egyáltalán nincs sürgősségi szakember egy kórházban – mint például a Gyergyószentmiklóson –, az illető egység ügyeletező belgyógyász- vagy sebészorvosa köteles ellátni a sürgősségi eseteket, azaz legtöbbször ügyeletek révén történik az ellátás. Az adott kórház orvosi kompetenciáját meghaladó eseteket minden esetben továbbküldik magasabb rangú egészségügyi intézményekbe

– mutatott rá Tar Gyöngyi.

Tar Gyöngyi szerint két fő oka van annak, hogy a sürgősségi szakorvos hiányszakma országszerte: egyrészt, mert ez egy nagyon nehéz orvosi szakma, állandó stressz és nyomás alatt is helyt kell állni, másrészt pedig Romániában ez egy viszonylag új szakterület, mindössze alig két évtizedes múltra tekint vissza.

Tulajdonképpen az ilyen jellegű képzőközpontok az elmúlt esztendők alatt fokozatosan épültek ki országszerte, így eddig kevés szakember került ki azokból – mondta Tar Gyöngyi. Hozzátette, amíg nem képeztek ki sürgősségi orvosokat, mindegyik kórházban ügyeletek révén történt a sürgősségi esetek ellátása.

Viszont egyre inkább haladunk abba az irányba, hogy a legtöbb kórházban legyen sürgősségi szakorvos, remélem, hogy a márciustól bevezetett új orvosi bérezési törvény hozzájárul a helyzet javulásához

– vetített előre Tar Gyöngyi.

Dr. Kacsó Jolán, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi osztályának főorvosa, jelenleg ideiglenesen kinevezett orvosigazgató is azt emelte ki, hogy országszerte problémát jelent a sürgősségi osztályok orvosokkal való „feltöltése".

„Ez egy nagyon nehéz szakma.

A sürgősségi orvos gyakorlatilag minden patológiai esethez kell értsen.

Emellett pedig legtöbbször pillanatok alatt kell döntést hoznia, hiszen sokszor másodpercek döntenek, hogy valaki életben marad vagy sem” – magyarázta Kacsó Jolán.

Aláhúzta, azért is népszerűtlen ez a szakág, mivel mondhatni, itt nincs szabadidő, nagyobb balesetek, tömegkatasztrófák esetén bármikor behívhatják őket. Az sem utolsó szempont a szakemberhiány meglétében – folytatta –, hogy külföldön a sürgősségi orvosokat fizetik meg a leginkább, ezért sok fiatal orvos a nyugati megélhetést választja a rezidensképzés elvégzése után. Kacsó Jolán azt is kifejtette, a csíkszeredai kórházban a sürgősségi orvosok mellett megfelelő szakvizsgával és tapasztalattal rendelkező háziorvosok is ügyeleteznek, összesen hárman. „Nekik bedolgozó szerződésük van a kórházzal, s kimondottan ügyeleteket végeznek” – zárta.

Sürgősségi orvostan



Ez a viszonylag fiatal orvostudományi szakág az aneszteziológia, az intenzív terápia és a sebészet szoros összekapcsolódásából született – e szakterületek ismeretanyagát öleli fel speciális szempontból. A sürgősségi ellátás a balesetektől a természeti katasztrófák helyszínén történő betegellátáson át a mentőbe, illetve az intenzív osztályra bekerülő beteg első ellátásig magában foglalja az intenzív kezelés teljes palettáját, vagyis az eszméletlen és/vagy magatehetetlen, szenvedő beteg életfunkcióinak megőrzését, az életveszély elhárítását a beteg stabilizálásával és a fájdalom csillapítását, lehetőleg megszüntetését. (Forrás: medicina.hu)