Miért inkább gyertya a gázmaszk helyett? Így védekezzen a halálos mustgázzal szemben

Színtelen és szagtalan, ezért különösen veszélyes a szőlőlé erjedése során keletkező, az oxigént kiszorítva a pincékben felgyülemlő mustgáz, amely rosszullétet, sőt halált is okozhat. Számtalan gazda készít bort a szüreti időszakban, ezért a balesetek megelőzéséről szakembert kérdeztük.

Megfelelő szellőztetéssel elkerülhető, hogy felgyűljön a mustgáz • Fotó: Erdély Bálint Előd

A mustgáz, amely lényegében szén-dioxid, a must erjedése, borkészítés közben keletkezik, és halált is okozhat, ha nagyobb mennyiségben gyűl fel egy kisebb helyiségben – fejtette ki lapunknak az Erdélyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőjét. Mint Szali Mózes magyarázta, tekintettel arra, hogy a szén-dioxid a levegőnél nehezebb, ezért a terem alsó részében kezd felgyűlni, és lényegében kiszorítja az oxigént onnan, legvégső esetben fulladásos halált eredményezve.

Ha a mustgáz már öt százalékban jelen van a levegőben, akkor az emberek fejfájásra, rosszullétre, rossz közérzetre, zavartságra panaszkodnak. Ekkor

azonnal távozni kell a helyiségből, hiszen a kezdeti tüneteket eszméletvesztés és halál követi.

A folyamat csak felgyorsul, ha már 8–10 százalékban jelen van a szén-dioxid, az áldozat hamar verejtékezni kezd, ezután pedig elájul és 5–10 perc alatt életét veszti.

Ha valaki elájul, ne siessünk a segítségére, hiszen nagy valószínűséggel mi magunk is hasonló helyzetbe kerülünk

– szögezte le Szali. Mint mondta, ilyen esetben a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni, vagy azonnal szólni kell a helyi tűzoltóknak.

A mustgáz okozta problémák elkerülése érdekében fontos megoldani a pincék szellőztetését, amennyiben ott bort készítenek – hívta fel a figyelmet Szali Mózes, hozzátéve, hogy ez fokozottan érvényes a kisebb helyiségek esetében. Mindemellett egy speciális szén-dioxid érzékelő felszerelése is segíthet a megelőzésben.

Ha nem is tökéletes, de jó megoldás lehet az is, ha minden alkalommal – a must erjedésének ideje alatt – egy meggyújtott gyertyával megyünk le a pincébe, az ugyanis oxigén hiányában nem tud égni. Persze ebben az esetben

mindig alacsonyan kell tartani a gyertyát, maximum térdmagasságban,

hiszen a mustgáz éppen a helyiség aljában gyűl össze.

Szali szerint tévhit, hogy a gázmaszk védelmet nyújt a halálos gáz ellen, hiszen az nem pótolja a levegő oxigéntartalmának hiányát. A szakemberek is csak speciális légzőkészülékkel hatolnak be a szén-dioxiddal telített helyiségbe.