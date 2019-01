Mi a rendőr és a sofőr kötelessége a közúti ellenőrzés során?

Ioan Pop. Alapvető szabályokat tisztázott • Fotó: Haáz Vince

Ha egyenruhában van, nem kell felmutatnia szolgálati igazolványát. Az egyenruha évszakonként változik, ezt a belügyminisztérium rendelete szabályozza, a közlekedési rendőröknek vannak fényvisszaverő ruhadarabjaik is, sapkájuk sötétkék, és télen fehér kesztyűjük is van. „Szolgálat közben az utcán köteles viselni a sapkát, de lehetnek olyan esetek, hogy gyorsan ki kellett szállnia az autóból és nem tudta feltenni. Például gyorshajtás esetén vagy más, gyors beavatkozást igénylő esetben” – magyarázza a közlekedésrendészet vezetője.

a biztonsági öv használata nemcsak a sofőröknek kötelező, hanem – amennyiben a gépkocsi felszereltsége lehetővé teszi – a hátsó ülésen ülő utasoknak is. Ennek elmulasztása esetén is bírságolhatnak a rendőrök.

A közlekedésrendészet vezetője arról is beszélt, hogy melyek a leggyakoribb problémák, amelyekkel a közúti forgalomban találkoznak. Kiderült, hogy a legtöbb baleset a sebesség miatt következik be: részben a túlzott sebesség, részben az időjárási és útviszonyok figyelmen kívül hagyása miatt. Ezt követi a gyalogosok fegyelmezetlensége. De egyre gyakrabban jelentkezik új baleseti okként a mobiltelefon használata. Ioan Pop kihangsúlyozta, hogy

Gyerekülés, körforgalom

Megkérdeztük, mennyire tartják be a törvényt a gyermekülések használata tekintetében a szülők, nagyszülők. Az osztályvezető elmondta:

három évnél kisebb gyermek esetében kötelező a kornak megfelelő autósülés használata.

Örvendetes tényként említette, hogy ezt egyre inkább betartják az autósok, sok szülő, nagyszülő odafigyel erre. Több kampányt is szerveztek annak érdekében, hogy felhívják a szülők figyelmét, milyen fontos, hogy a hátsó ülésen ne az ölükben, hanem biztonságos gyermekszékbe bekötve utazzon a kisbaba, gyermek.

Az utazás közben tapasztaltak sorába tartozik az is, hogy a gomba módra megszaporodott körforgalmak néha nem tudják betölteni szerepüket, azaz a forgalom folyamatossá tételét. Sok gépkocsivezető nem tud ezekben megfelelően közlekedni. Van, aki egyáltalán nem jelez, és többen akkor is jeleznek, amikor behajtanak és akkor is, amikor ki, s emiatt is több ott a dudálás és kiabálás. A szakember szerint

a jogosítvánnyal rendelkezőknek ismerniük kell a körforgalomra vonatkozó szabályokat, tudniuk kell azt is, hogy ha többsávos, akkor mikor melyik sávra kell beállniuk, és azt is, hogy csak kihajtáskor kell jelezniük, hogy merre mennek tovább.

A körforgalmakban leggyakrabban azért történnek a koccanások, mert a gépkocsivezetők nem adják meg az elsőbbséget. De egyébként körforgalmakban sincs több koccanás, mint más útelágazásoknál.