Mézsűrű, mesés őszi vásár Sepsiszentgyörgyön

A csodálatos őszi – gyakorlatilag nyári – idő az utóbbi időben minden rendezvényt sikeressé tett Sepsiszentgyörgyön, és e sorba illeszkedik az e hétvégi Őszi Vásár is. A programba beiktatták a Nektária székelyföldi mézversenyt és a vásári programot gazdagító gombanapot is.

Az őszi vásár pénteken rajtolt el: a sepsiszentgyörgyi főtéren és a parkban összesen 127 standon árulnak vasárnap estig a kézművesek és termelők. Nemcsak kenyeret, befőtteket, szörpöket, zakuszkát, sajtféléket, hanem levendulás termékeket, könyveket, virágokat és pozsgásokat, korongon készült, illetve egyedi kerámiákat, varrott, szőtt, bőrből hasított, fonott, fűzött hasznos és szép tárgyakat is be lehet szerezni, akár már a karácsonyra is gondolva. A kínálat színes – és örvendetesen kevés,

gyakorlatilag nincs is bóvli.

A Székely Gazdaszervezetek Szövetsége szervezésében és kezdeményezésére a vándorrendezvényként hagyománnyá tett Nektária mézversenynek idén Háromszék, a Kovászna Megyei Méhészegyesület és a megyei tanács a vendéglátója. Hirdetés A szombatra időzített szakmai fórum, amelyen a székelyföldi méhészeti kihívásokról, sikeres uniós projektekről és egyéb aktuális kérdésekről tanácskoztak, majd a mézvásár, a mézlovagok avatása és a díjkiosztó egésznapos programot jelentett a méhészeknek, szervezőknek.

A rendezvény fő meghívottja dr. Nagy István magyarországi agrárminiszter volt, aki az aranykalászos méhészgazda címet is birtokolja; de képviseltették magukat a hazai és anyaországi mézlovagrendek is. Legyenek erősek, kemények, győzedelmeskedők! Pontosan délben a főtéri kőszínpadon került sor a 2. Nektária ünnepélyes megnyitójára. Könczei Csaba képviselő elismerte, a jelenlegi munka és értékesítési feltétel között a méhészethez megszállottság kell, a kormány,

a minisztérium mostohán kezeli az ágazatot, a méhésztársadalmat, tehát meg kell változtatni a jogi keretet.

Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök elmondta, a szervező önkormányzatok célja, hogy a méhészet megbecsült és biztos megélhetést nyújtó hivatás legyen. I. Rákóczi György fejedelem főméhésze által írt könyvecskéből, a méhek kívánatos tulajdonságairól írt sorokat idézve kívánta a méhészeknek: legyenek „erősek, kemények, győzedelmeskedők, kereskedők, serények, szorgalmatosak, szaporodók, jókedvűek, gyűjtők, vígak, tiszták, takarékosak”.

Nagy István agrárminiszter rendkívül szenvedélyes és meggyőző módon ecsetelte a méz és mézkészítmények hasznát, gyógyító tulajdonságait. „Édesítsék életüket és ezzel tegyenek a teremtett világ megőrzéséért, minőségéért is” – emelte ki. A méhésztársadalom és a méhészeti termékek érdekeinek képviseletével, népszerűsítésével megbízott 2023-as mézkirálynő, Borszéki Viktória is arra biztatta a közönséget:

okosak legyenek, gyógyszer helyett mézet egyenek,

majd Pál Lászlót és Bogyó Zsoltot háromszéki mézlovaggá ütötte. A megnyitó ünnepség végeztével a mézlovagrendek díszes talárokba öltözött képviselői végigsétáltak a vásári sétányokon és mézet osztogattak a járókelőknek.

Délután a Park vendéglőben folytatódott a rendezvény a díjkiosztó ünnepséggel. Idén 132 nevező 260 mintáját kóstolták, elemezték ki a szervezők, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának élelmiszeripari tanszékén végezték el száz minta laborelemzését. A szervezés, elbírálás dilemmáiról és műhelytitkairól is szó esett, de végül sor került a legfontosabbra is:

összesen 59 arany, 95 ezüst, 60 bronz minősítést osztott ki a zsűri.

A Champion díjak is gazdára találtak a legjobb minőségű repce-, hárs-, akác- , vegyes-, havasi és napraforgóméz, illetve mézkülönlegesség termelői között. Az év legkiválóbb méze címet a sepsiszentgyörgyi Kovács József havasi méze nyerte el,

második díjas lett a HA-NIM Bee Life akácméze,

harmadik helyezett a gyergyószentmiklósi Ferencz-Kova Dénes vegyesméze. Városi, szedett, tányérban párolgó gombák a gombanapon Huszadjára is megszervezte a László Kálmán Gombászegyesület a Gombanapot, amely hagyományosan reggeli gombásztúrával kezdődött. A busz, mely Sugásfürdőre szállította a reményteljes gombaszedőket, teljesen megtelt, még autóval is követték a lemaradók.

Bár az elmúlt meleg, napos és száraz időszak nem kedvezett a gombáknak, azért összesen mintegy 40 fajta került a kosarakba.

Ilyenkor nemcsak az ehető gombákat szedik a túrázók, hanem az összes fajtát, ebből kerekedik majd ki a szintén hagyományos gombakiállítás.

A nap tudásgyarapító előadását Farkas János egyesületi tag tartotta, aki a városi gombákról beszélt. Ki hinné, hogy több mint száz fajta megtalálható a városi parkokban, zöldövezetekben, vagy azt, hogy a betonból és aszfaltból is utat tör magának a városi csiperke? A városi szennyezett környezetben azonban indokolt az óvatosság még az ehető gombák esetében is. Viszont Zsigmond Győzőtől, a László Kálmán Gombászegyesület elnökétől megtudtuk, hogy Sepsiszentgyörgyön a szennyezettségre érzékenyen reagáló gombák is jelen vannak – mindez azt jelenti, hogy a városi környezetünk elég tiszta.

Az egyesületi elnök előadást tartott a városi népi gombászatról, gombás érdekességekről: gomba alakú épületekről, természeti képződményekről, kábító hatású gombákról. A gyermekeknek eközben a Székely Nemzeti Múzeum munkatársai, Vinczeffy Orsolya és Csáki Bartha Zonga múzeumpedagógusok tartottak különböző foglalkozásokat, amelyek középpontjában természetesen szinté a nap főszereplője volt. És hogy e nap még tartalmasabb legyen, a Park vendéglő jóvoltából gombás ételeket is kóstolhattak a jelenlevők: csiperke, laska és rókagombából készült tejfölös és pikáns, paprikás tokányt, illetve rántott gombát.

Ha mindez nem lett volna elég, a szombat ráadásul a magyar népmese napja is volt, így az őszi vásárban ennek is hangsúlyos szerep jutott, hiszen Szabó Enikő és Csavar-Mátis Katalin mesemondók „édes-mézes” mesékben sűrítették össze a nap lényegét. Az alkotó-fejlesztő élőszavas mesemondás mellett a szabad játéknak is nagy szerep jutott, egy rendkívül egyszerű hozzávalóval: a szalmával.

