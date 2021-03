Mezőgazdasági szezonkezdés: ebből még jó lehet

Kiegyensúlyozottabb az időjárás és nedves a talaj. Kedvezőbb a gazdák számára az idei tavasz, mint az elmúlt években. Archív • Fotó: Beliczay László

Ideális körülmények közt kezdődik el a mezőgazdasági szezon idén Hargita megyében. Nagyszerű az időjárás, jókor jött a most tapasztalható hűvösebb időjárási front, habár az előrejelzések szerint a hét második felére már újból 17–18 Celsius-fokra emelkedik a csúcshőmérséklet, az viszont már a gyümölcsösökre nézve egyáltalán nem kedvező.

Megfelelő a csapadékmennyiség

Ami a csapadékot illeti, az a szezonnak megfelelő mennyiségű, a talajban,

a gyökérzónában van egy kis nedvesség, annyi, amennyi szükséges most a növények számára,

igaz, az altalajban a vízháztartás nem állt helyre, tehát továbbra is szárazak a föld mélyebb rétegei – összegezte a mezőgazdaságban tapasztalható állapotokat Bölöni Ferenc, a Hargita Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Ügynökség udvarhelyszéki illetékese.

A talaj vízháztartásával kapcsolatban megjegyezte azt is, tartanak felnőttképzéseket farmereknek, és azon is nagyon gyakran felhívják a résztvevők figyelmét, hogy a talajvíz nagy kincs, amivel fontos körültekintően gazdálkodni. „Olyan technológiát kell alkalmazni a vetésekben, kapás növények esetében, amellyel a földet többszöri mozgatással frissen tartjuk, tehát megszakítjuk a hajszálcsövességet a talajban, hogy ne párologjon el a víz” – tért ki az elmúlt évek legnagyobb mezőgazdasági problémáit okozó tényező kezelésének egyik módjára.

Bölöni Ferenc elmondta, Székelykeresztúr környékén, ott, ahol a kukoricát későn tudták learatni tavaly, és emiatt nem tudták elvégezni az őszi szántást, látta, hogy többen próbálkoznak már a tavaszi szántással, de véleménye szerint ezzel még várni kell. A talaj felső rétege, 15–30 centiméter mélyen még nyers, annyi még benne a víz, hogy a szántás tönkreteszi a talajszerkezetet.

Várni kell még egy hetet, tíz napot a tavaszi munkálatok elkezdésével

– magyarázta. A takarmányféléket – tavaszi bükkönyt, lucernát, zabot, árpát – viszont már el lehet vetni, amennyiben a talajnedvesség megengedi, hogy a magágyakat el lehessen készíteni – fűzte hozzá.

Enyhe tavaszelőben bíznak

Ígéretesebb körülmények közt köszöntött be idén a tavasz a gyümölcsösök esetében is, mint tavaly – ez a véleménye Székely Csaba agrármérnök gyümölcstermesztőnek is. „Elsősorban a csapadékmennyiség sokkal jobb a tavalyihoz képest. Van egy kicsi víztartaléka a földnek. Tavaly ilyenkor nem volt, de márciusban sem, és áprilisban már olyan száraz volt a föld, hogy hasadozott” – vetette össze az idei idénykezdési körülményeket a tavalyi állapotokkal. Hőmérsékleti szempontból is kiegyensúlyozottabb volt az elmúlt időszak,

hasznos volt a februári fagyos időjárás, mert lehűtötte a talajt, fékezi a rügyfakadást, és egy kevés kártevőgyérítő hatása is volt,

ami az elmúlt évekhez képest szintén egy pozitív tényező – folytatta az összehasonlítást a szakember.