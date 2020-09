Mezőgazdasági koronavírus-támogatás állattenyésztőknek

Hazajáró csorda. A járványhelyzet miatt válságenyhítési támogatást kaphatnak a szarvasmarha-tenyésztők • Fotó: Haáz Vince

Az országban március óta tomboló világjárvány a gazdaság számos szereplőjéhez hasonlóan az állattartó gazdáknak is nehézségeket okozott, de jó hír, hogy az elszenvedett bevételkiesést állami támogatással próbálja pótolni a kormány. A gazdák megsegítésére több intézkedést is kidolgoztak, ám a részletek még nem mindegyik esetében tisztázottak.

Ami biztos

Mint Haschi András, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) vezetője megkeresésünkre elmondta, jelenleg egyetlen olyan mezőgazdasági koronavírus-támogatás létezik, amelyre már várják a kérelmeket egészen szeptember végéig.

Azok a gazdák igényelhetik ezt a támogatást, akik legkevesebb 91, kétéves vagy annál idősebb nőivarú szarvasmarhával rendelkeztek július elsején.

Az igényléseket az APIA székhelyén, illetve postai vagy elektronikus úton is be lehet nyújtani. A támogatás összege 100 euró állatonként, tehát legkevesebb 9100 euró, de nem haladhatja meg a 100 ezer eurót.

A határösszeg megközelítése a Hargita megyei gazdák esetében nem valószínű Haschi szerint, mivel senki sem rendelkezik ekkora állománnyal a térségben, de a támogatásra ettől függetlenül többen is jogosultak. Adataik szerint

Hargita megyében mintegy 23 gazda rendelkezik olyan állománnyal, amely megfelel a feltételeknek,

többen közülük pedig már be is nyújtották igénylésüket. A támogatások kifizetése az év végéig várható.

További tervek kisgazdáknak

Az igazgató elöljáróban azt is elárulta, hogy a kisebb állománnyal rendelkező gazdák is támogatásban fognak részesülni európai uniós források bevonásával, ennek részletei azonban még nem tisztázottak. Ettől eltekintve a mezőgazdasági minisztérium honlapján már számos tudnivalót osztottak meg ezzel kapcsolatosan, illetve Adrian Nechita Oros mezőgazdasági miniszter is számos interjúban beszélt már a témáról. Ezek szerint a 21-es intézkedésként emlegetett,

kisebb állománnyal rendelkező gazdáknak szánt támogatásra azok számíthatnak, akik legkevesebb öt, legalább kétéves nőivarú szarvasmarhával rendelkeznek.

A támogatás összege ugyanakkor az állományszám függvényében változik. Az 5–10 állattal rendelkező gazdálkodók farmonként 1000 eurós, a 11–20 szarvasmarhával bírók 2000 eurós, a 21 és 30 közötti állománnyal rendelkezők 3000 eurós, a 31 és 40 közöttiek 4000 eurós, a 41 és 50 közöttiek 5000 eurós, az 51 és 60 közöttiek 6000 eurós, a 61 és 99 közöttiek pedig 7000 eurós egyszeri támogatást igényelhetnek, utóbbi összeg a kapható legmagasabb érték.

Fontos megjegyezni, hogy e támogatás esetében még nem fogadják az igényléseket, de a tervek szerint az év végéig ez is megtörténik, a kifizetéseket pedig 2021. június végéig bonyolítanák le. A koronavírus-támogatásokat továbbá várhatóan más haszonállatokra is kiterjesztik.