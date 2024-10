Mézfesztivál és mézverseny „édesíti” Csíkszeredát a hétvégén

Évről évre egyre több székelyföldi méhészet kapcsolódik be a Nektária Székelyföldi Mézversenybe, idén mintegy 340 mézmintával neveztek be a méhészek. A harmadik alkalommal megszervezett vándorverseny díjátadó gáláját idén Csíkszeredában tartják október 12-én. Ezen a hétvégén ugyanakkor kétnapos mezfesztivállal is készülnek a szervezők október 11–12. között.