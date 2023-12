Mézeskalácsfalut építettek Mikóújfaluban

A megszokottnál is nagyobb és díszesebb mézeskalácsfalut sütöttek ki a mikóújfalusi fiatalok, a jellegzetes épületek mellett csordogáló patakot, élettel teli utcákat és egyedülálló tájképet is varázsoltak a település édes hasonmására. A makett újévig tekinthető meg.

Az Ifjúsági Klub Újfaluért tagjai idén harmadik alkalommal sütötték meg és építették fel a mézeskalácsfalut, amelyet hagyományosan advent első vagy második vasárnapján mutatnak be a közönségnek. Az előző évekhez hasonlóan a fiatalok a középületek, utcák, kisebb díszítőelemek megvalósításáért feleltek, ezekhez csatlakoztak be a falubeliek is, akik saját házaikat is kisüthették és felhelyezhették a makettre.