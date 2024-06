Messze még a vége a székelyudvarhelyi útfelújításoknak, de vannak már jó hírek

Hónapokon át attól volt hangos a székelyudvarhelyi közélet, hogy az útjavítások miatt hatalmas dugók alakultak ki Székelyudvarhely Csíkszereda felőli kijáratánál. A munkálatokkal a helyhatósági választásokig elkészültek, türelemre azonban továbbra is szüksége lesz a lakóknak, hiszen a nagy mobilitási tervben szereplő tizenhárom további utca megújulása még ezután következik.

Egy évvel ezelőtt több munkafázisra osztották a nagy mobilitási tervben szereplő, összesen 18 utca rendbetételét, ennek első szakasza startolt 2023. augusztus végén, és ért a végéhez – majdnem – 2024. június végén. A Haáz Rezső, a Győzelem, a Lakatosok és a Céhek utca is teljesen új aszfaltburkolatot, illetve járdát kapott. Utóbbiban még hátra van az útburkolati jelzések felfestése, de a nagyobb munkálatokat ott is befejezték a közbeszerzési eljárást elnyerő konzorcium tagjai, vagyis a Viaduct, az ING Service (fővállalkozó) és a Multipland vállalatok.

Az ugyancsak újraaszfaltozott Bethlenfalvi úton az aknatetők és lefolyók szintre emelése – vagy ahol szükséges volt, ott a cseréje – is megtörtént, és a többi utcához hasonlóan megújultak az útmentén húzódó járdák, amelyekre bicikliutakat is kialakítottak. Utóbbiak kapcsán érdemes megjegyezni, hogy

biztonságos és hatékony kerékpáros közlekedés szempontjából, néhol ugyanis igencsak nehézkes a járda végén elfogyó, majd egy közbeékelt buszmegálló után újrakezdődő biciklisávra a feljutás, de a jelzőtáblák elhelyezése is okozhat gondot.

Kérdésünkre Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza sajtószóvivője a Székelyhonnak elmondta, a tervben szereplő utcák némelyikében jelenleg is folyamatban vannak a munkálatok, azt ugyanis a kivitelezők elkezdték rögtön az előbb felsoroltak befejezése után:

a Függetlenség, az Ady Endre és az Orbán Balázs utcákban dolgoznak jelenleg, és azok befejezésével kezdik a tervben szereplő további tíz másik utca felújítását is.

A Gábor Áron utca lesz a soron következő, ahol most még az áramszolgáltató szakemberei dolgoznak a kábelek földbe helyezésén. Az ő munkájukat követően kezdődnek el az útburkolati munkálatok – tudtuk meg.

Hasonló a helyzet a Bethlen Gábor utcában is, ahol a városháza saját finanszírozású közvilágítási beruházása van folyamatban jelenleg, a kórház melletti körforgalomtól a MOL benzinkútig tartó szakaszon.

Másfél év – van akinek éppen elég, másoknak túl sok

A városházi szóvivő kérdésünkre azt is jelezte, hogy a projekt kivitelezési határideje 2026 december vége, addigra a Tamási Áron, a Vár, a Petőfi Sándor, a Tompa László, az Eötvös József, a Villanytelep és a Tábor utcáknak is teljesen meg kell újulniuk, ugyanakkor a Városháza tér is része a modernizálásnak. A városháza sajtósa szerint