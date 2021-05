Merre tovább nyolcadik után?

Mire lesz elég a végeredmény? Nemsokára kiderül • Fotó: Gecse Noémi

Országos szinten csütörtökig a megyei tanfelügyelőségek mintegy fele tette már közzé a nyolcadikosok számára készült tájékoztató füzetet, amelyben nem csak a felvételi menete és módszertana, illetve a megye oktatási kínálata található meg, de a tavalyi év utolsó bejutási átlaga is osztályokra lebontva. Ez csupán tájékoztató jelleggel bír a diákok és szülők számára, nem azt jelenti, hogy ebben az évben is ugyanezekkel a jegyekkel lehet bejutni az adott osztályba.

Kevesebb a magyar nyolcadikos

Maros megyében nem változott a magyar tannyelvű kilencedik osztályok száma, ugyanannyi indul el idén is, mint tavaly, nem is indulhat el több, hiszen

a gyereklétszám is jóval kevesebb a tavalyhoz képest

– tájékoztatott Illés Ildikó, Maros megye főtanfelügyelő-helyettese. „Az elmúlt évben 1600 nyolcadikos volt megyeszinten, idén pedig 1300 iratkozott be az országos próbavizsgára, és végül ezer tanulónk volt jelen csak, de reméljük, hogy betelnek a helyek a meghirdetett osztályokban” – tette hozzá a tanfelügyelőség magyar vezetője. A változást idén az jelenti, hogy módosult a pedagógiai szakgimnáziumba történő felvételi módszertana, vagyis idén elegendő lesz a hatos átlag is a bejutáshoz, mert tavaly legkevesebb hetes kellett románból, magyarból, zenéből és tornából. Sok jelentkezőnek nem volt meg a hetes átlaga románból, így nem tudtak beiratkozni az első szakaszban. A második fordulóban kaptak egy helyreigazítást a minisztériumtól, amely kimondta, hogy hatossal is lehet iratkozni, idén pedig már eleve így jelent meg.

Egyelőre a Maros megyei tanfelügyelőség honlapján online elérhető a felvételi menetét, oktatási kínálatot tartalmazó tájékoztató kiadvány, de hamarosan nyomtatott változatban is eljuttatják az iskolákhoz és a diákokhoz – közölte Illés Ildikó.

HIRDETÉS

A tájékoztató füzet szerint tavaly a legnagyobb bejutási átlag az Unirea Főgimnázium matematika-informatika osztályában volt a megyében, 9,51-gyel jutott be ide az utolsó diák, a többiek ennél nagyobb átlaggal. A Bolyai Farkas Gimnázium természettudományok-angol vagy német szakirányú osztályaiba 8,91 volt az utolsó bejutási átlag, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium teológia osztályába pedig 8,41-gyel jutottak be az utolsó helyre. A legalacsonyabb bejutási átlag a Ion Vlasiu Szakközépiskola fafeldolgozó szakának bútortervező osztályában volt, ahová 3,38-cal is be lehetett jutni.

Hargita és Kovászna megyei helyzet

Hargita megyében csütörtökön még nem jelent meg a középiskolai osztályok oktatási kínálatát magában foglaló tájékoztató füzet, de amint Demeter Levente főtanfelügyelő közölte, dolgoznak rajta, és hamarosan közzéteszik a tanfelügyelőség oldalán. Hozzátette, jóváhagyták az összes betervezett nappali kilencedik osztályt Hargita megyében, viszont esti és posztlíceumi képzések esetében egy-egy osztállyal kevesebbet hagyott jóvá a minisztérium.

Kovászna megyében sem jelent még meg a tájékoztató füzet cikkünk megírásának időpontjáig, de Kiss Imre megyei főtanfelügyelő arról tájékoztatott, hogy hamarosan elérhető lesz a tanfelügyelőség honlapján. Közölte, esti tagozatról vágtak ki néhányat a kért osztályok közül, de az összes betervezett nappali tagozatos kilencedik osztályt elindíthatják.