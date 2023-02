Ketten vesztették életüket a súlyos közúti balesetben

Az Országos Rendőr-főkapitányság diszpécserközpontja arról számolt be, hogy hat személy sérült meg a balesetben, közülük ketten súlyosan, a helyszínen kellett újjáéleszteni őket, de állapotuk továbbra is válságos. A balesethez SMURD-helikoptert is hívtak a sérültek elszállítására.

