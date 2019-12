Mentőhelikopterrel szállították kórházba a baleset egyik sérültjét

Mentőhelikoptert is küldtek a baleset helyszínére. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Ahogy Dan Petru Daniel, a Maros megyei tűzoltóság szóvívője tájékoztatott, a marosvásárhelyiek mellett a szovátai tűzoltók is a helyszínre siettek, ahogy a nyárádremetei tűzoltócsapat tagjai is, valamint Marosvásárhelyről a rohammentő-szolgálat mentőhelikoptere is.

A balesetben megsérült személyek közül egy könnyedén, ketten súlyosabban sérültek, de nem életveszélyesen. Közülük az egyik sérültet a mentőhelikopter a marosvásárhelyi kórház sürgősségi betegellátó-osztályára szállította. A sérült állapota stabil, nincs életveszélyben – tájékoztatott a szóvivő.