Mennyi uniós pályázati pénz áll(t) rendelkezésre Marosvásárhelyen?

Egy-egy uniós pályázatnak egyébként hosszú kifutása van, a vásárhelyi vár felújításánál például az első egyeztetésektől a végleges elszámolásig tíz év telt el.

Az msnews.ro szerint Marosvásárhely 2017-ben egyetlen európai uniós pályázatot sem hívott le, így messze lemaradt a többi hasonló méretű településtől. Mi több, a hírportál újságírói azt állítják, hogy tízezer eurót vissza kellett fizessen a megyeszékhely. Ezen állítások fényében a városháza pályázati irodájának vezetőjével, Ijac Danaval beszélgettünk az elmúlt öt évben megnyert pályázatokról és azokról, amelyeket az elmúlt időszakban készítettek elő.

A szakember elmondta, hogy

a 2007–2013-as időszakban a városnak 33 nyertes pályázata volt 140 millió euró értékben, s ezeknek több mint felét 2012 és 2017 között ültették életbe.

2007 után, amikor Romániának jelentős alapok álltak a rendelkezésére beruházásokra, a városvezetés sok ilyen pályázatot benyújtott többek között iskolák korszerűsítésére, tömbházak hőszigetelésére, az utak rendbetételére, az öregotthon felújítására. De a megyei tanáccsal, az Aquainvesttel és Ecolecttel együtt a víz és csatornahálózat kiépítésére, felújítására, valamint az integrált hulladéktárolási rendszer kiépítésére is pályázott a megyeszékhely.

„2016-ban két fontos irányt követtünk, részben lezártuk a 2015-ig megkötött szerződéseket, amelyeknek a határideje 2015 decemberében volt, de még utána is voltak kifizetések: például a Somostető felújítása, de a marosvásárhelyi vár rendbetétele, valamint útjavítások esetében is. De ebben az időszakban zártuk le a Papiu manzárdjának kiépítésére megnyert pályázatot, és hat hőszigetelésest is. Ezzel párhuzamosan dolgoztunk az országszerte egyedi terven a kombinát meddőhányójának átalakításán. Ez egy összetett eljárás, az eredeti kérést átgondoltuk és átterveztettük, s a szerződést tavaly év végén kötöttük meg. Ahhoz, hogy a megkezdett munkálatok ne álljanak meg, helyi alapból és az Azomureș adományából is folytattuk azokat. Az uniós pályázatok lerázása mellett a Norvég Alaphoz is nyújtottunk be kisebb értékű pályázatot a fenntartható fejlődési stratégia elkészítésére, de szintén ilyen alapokból újítottuk fel a Rozmaring központot és felszereltünk egy iskolai műhelyt. Ez 2016–2017-ban volt, ezek folytatásaként benyújtottunk egy újabb pályázatot, amelyből tájékoztató kampányokat szerveztünk a klímaváltozásokról” – sorolta a megvalósításokat Ijac Dana.

A többi városházához hasonlóan a megkezdett pályázatok lezárása és kisebb norvég pályázatok mellett a marosvásárhelyi városháza előkészítette azokat az iratokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 2019-től ismét pályázni tudjon.

A 2014–2020-as időszakban Marosvásárhelynek 31,5 millió euró áll rendelkezésére befektetésekre,

elsősorban a tömegközlekedést szeretnék nagymértékben átalakítani, ide tartozik az új autóbuszok beszerzése, az elektromos töltőállomások kialakítása, a jegyrendszer korszerűsítése, a jelzőlámpák összehangolása. De ugyanitt van a Segesvári út meghosszabbításáról szóló pályázat és kerékpárutak, sétálóutcák kialakítása, a főtér áttervezése is, ezekre is mind a uniós alapokból szeretnének pénzt lehívni.

„Azt szeretnénk, hogy ebben az időszakban is, akárcsak ezelőtt, a megszabottnál több pénzalapot tudjunk lehívni, ezért 61 millió eurós pályázatot készítettünk elő. Ez akkor lehetséges, ha a központi fejlesztési régióban a többi város nem használja fel a számára elkülönített keretet. Ez a pályázati eljárás nemcsak a tanulmányok megrendelését és a kiírások kitöltését jelenti, hanem el kellett készíteni a városfejlesztési stratégiát, amihez szükségünk volt a környezetvédelmi engedélyre is, létre kellett hozni a városi pályázati hivatalt, ennek közvetítő szerep van. Ezeket eddig nem kérték. Most a tanulmányokat készítjük elő és a kiírásokkal foglalkozunk még, hogy év végéig tudjuk benyújtani a pályázatokat. Mivel változott a közbeszerzési eljárás, s nem lehetett időben megkötni a szerződéseket a tanulmányok előkészítésére, ezért lehet, hogy kitolják a benyújtási határidőt. Ha azonban ez nem történik meg, mi úgyis kész leszünk” – fogalmazott a szakember.

Ijac Dana azt is elmondta, hogy nemcsak tömegközlekedésre készítettek elő pályázatot, hanem a második víkendtelep kialakítására is. Itt fontos kikötés, hogy a terület csupán 10 százalékát lehet beépíteni, elfoglalni kerékpárutakkal, padokkal, építményekkel, s el kell készíteni a zöldövezet-nyilvántartást is. A pályázatokhoz tiszta telekkönyvek kellenek, ezekkel is elég sok gond, tisztázni való volt.

Áprilisban már benyújtottak pályázatot 13 tömbház szigetelésére, várják a műszaki és pénzügyi jelentéseket. Ezenkívül már megnyertek egy minőség-ellenőrzési pályázatot, a szerződést múlt héten írták alá, s hamarosan kiírják a közbeszerzést. Ami a többit illeti, júliusban kettőt fognak benyújtani: egyet az Egyesülés negyedbe tervezett új napközi felépítésére, egy másikat a Gheorghe Șincai Szakközépiskola új tanműhelyével kapcsolatban. De

a városnak biztosított pénzalapból szeretnének egy szociális központot is építtetni,

amelyet a városháza szakhatósága használ, illetve a nemkormányzati szervezetek is, amelyek a nehéz helyzetben élő személyeken segítenek. Ez előre láthatóan a Hegyalja utcában lesz, ott van helye a városnak, s ehhez közel van a Meggyesfalvi negyed, a szociális otthon és éjszakai menhely, továbbá közel van a Hidegvölgy is.

A pályázatíró szakosztály vezetője konkrétan a 2017-es évre vonatkozóan elmondta, hogy akkor a már említett norvég alapokból hívtak le kisebb értékű pénzösszegeket, a meddőhányóval kapcsolatos projektet folytatták, s az új pályázatokat készítették elő. Ami a román hírportál által említett 10 ezer eurós visszafizetési illeti, Ijac Dana azt mondta, hogy a városháza nem kellett semmit visszafizessen, nem tudja mit jelent ez a pénzösszeg.

A pályázatíró osztály vezetője elmondta, az, hogy a városok mennyi pénzalapot tudnak lehívni, sok mindentől függ. Például, ha a közbeszerzéseknél nem volt óvás, gyorsabban halad az egész eljárás, de azt is jó tudni, hogy országos szinten a hivataloknak ugyanazok a tanulmánykészítő irodák dolgoznak, akik nem tudnak egyszerre mindenkinek dolgozni, van, akinek korábban, van, akinek később készül el a pályázathoz szükséges tanulmánya. Jó tudni, hogy a határ menti települések, vagy a Duna mentén levő települések más, sokszor több pályázatot hívhatnak le, a szegényebb megyék mindig több összeget hívhatnak le, mint az az erdélyi megyék, városok.

Amikor a lehívott összegekről beszélünk, nem mindegy, hogy például Râmnicu Vâlcea az előző pályázati kiírások során 38 millió euróra tehetett le pályázatot, míg Marosvásárhely csupán 14 milliót hívhatott le. Így más alapokat is meg kellett keresnünk, hogy minél több pénzt hívhassunk le

– mutatott rá az osztályvezető. A szakértő elmondta, a hétköznapi emberek nem tudják, de az uniós pályázatok sokszor nagyon bonyolult eljárási folyamatot jelentenek és roppant időigényesek, a marosvásárhelyi vár felújításával példálózott, amikor attól kezdve, hogy elkezdték a tárgyalást a tervezővel, elkészültek a tervek, másfél évet várták a minisztériumtól az engedélyt, majd öt évbe telt, amíg megtörténtek az ellenőrzések és kifizetések. Mindez összesen tíz évig tartott.

Útjavítások esetén is sokszor fél évet vagy akár egy évet is eltart egy közbeszerzési eljárás, így egy útjavítás is eltarthat 3 vagy akár 5 évig is.