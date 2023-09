Menni vagy maradni – döntés előtt a gyermekvédelmi rendszerben lévő 18 éves fiatalok

Számukra szerveztek a családügyi minisztérium kezdeményezésére egy találkozót pénteken, azzal a céllal, hogy ilyen szervezett formában is ismertessék lehetőségeiket, jogaikat, kötelességeiket; mindemellett az is cél volt, hogy

Arra a kérdésünkre, hogy milyen útravalót kapnak a rendszerben élő fiatalok, Elekes Zoltán azt válaszolta, hogy sokat segít a fiataloknak a céljaik elérésében, hogy valamilyen formában családi környezetben nőnek fel: vagy nevelőszülői családban, vagy családi típusú otthonban. Mindemellett, amint elérik a nagykorúságot, anyagi támogatásban, juttatásban is részesülnek.

Fontos tudni, hogy maradhatnak a gyermekvédelmi rendszerben azután is, hogy betöltötték a 18. életévüket, egészen 26 éves korukig, amennyiben folytatják a tanulmányaikat. Abban az esetben is maradhatnak, ha már befejezték ugyan a tanulmányaikat, de még nem tudnak függetlenedni, nem tudnak talpra állni, mert akkor kapnak egy kétéves átmeneti lehetőséget, amit kihasználhatna – azalatt dolgozhatnak és pénzt tehetnek félre, és ez idő alatt maradhatnak még a gyermekotthonban, vagy a nevelőszülőknél”

Tavaly októbertől pedig egy újabb juttatási forma is fennáll lehetőségként, mintegy ösztönzésként arra, hogy nagykorúvá válásukkal kilépjenek a rendszerből és továbbtanuljanak, vagy munkát vállaljanak.

„Ez egy jelentős összeg. Kérdés, hogy ezt a pénzt egyből el akarják-e költeni, vagy gondolnak a jövőjükre. Mi arra biztatjuk, hogy gondolják meg, gazdálkodjanak jól ezzel a pénzzel, mert ezzel az összeggel már el lehet indulni az életben. Bérelhetnek például egy lakást, és ha közben munkahelyet is találnak, akkor már stabilizálódik az életük” – mutatott rá Elekes.

Tőle tudjuk, hogy informálisan a nevelők, a szociális munkások, a nevelőszülők követik a kikerülő fiatalok életét, kapcsolatban maradnak, a fiatalok pedig hozzájuk térnek haza, a közösségi hálókon is tartják egymással a kapcsolatot.

Az is segít, hogy együtt élünk többen, csoportokban, akár szobatársakként is, és ez közösséget, egy családot adott. Ennek köszönhetően én is sokat tudtam fejlődni, megtaláltam újra önmagamat, rendbe tettem önmagam”