Mélyen belenyúl a háziorvosok zsebébe a minisztérium, tiltakoznak az érintettek

Ez ügyben a Román Orvosi Kamara és megyei szervezetei is tiltakoznak, azzal érvelve, hogy az intézkedés által rövid és hosszú távon is jelentősen csorbul a lakosság alapellátáshoz való hozzáférése, illetve rendkívül megnehezedik a működő rendelők fenntartása, több akár meg is szűnhet. Egyre kevésbé vonzó a szakma, amelyben már így is a praktizáló mintegy tízezer orvos fele 60 éven felüli, illetve nagyon kis arányú, alig 3 százalékos az utánpótlás.

Hirdetés

Opris Zsolt, az orvosi kamara megyei szervezetének elnöke szerint is nagy bajok keletkezhetnek a rendszerben, ha a tervezet jelenlegi formájában lép életbe. Elmondta, különösen a kisebb betegszámmal rendelkező praxisok kerülnek veszélybe, mert miután a biztosítótól kapott összegből kifizetik a rendelő bérleti díját, a rezsit, biztosítják az asszisztensek fizetését,