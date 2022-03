Melyek Székelyudvarhely legfontosabb beruházásai idénre?

Székelyudvarhely nemrég elfogadott költségvetése több európai uniós, illetve saját finanszírozású projekt elindítását vagy folytatását is magában foglalja. Elindulhat a Mobilitás projekt, amely több utca teljes felújítását eredményezi, és folytatódnak a Székelytámadt vár rendezési munkálatai. Vannak olyan tervek is, amelyek elindítását jóváhagyások késlekedése akadályozza.

Több, pályázati forrásokból vagy a helyi költségvetésből finanszírozott projekt is indul idén Székelyudvarhelyen • Fotó: Pinti Attila

Székelyudvarhelyen több uniós finanszírozású projekt is folyamatban van. Ezek közül egyik legfontosabb az a kettős, Mobilitás néven ismert, 15 millió euró összértékű projekt, amely főbb útvonalak és több kisebb utca teljes feljavítását, valamint átépítéseket foglal magában.

Zörgő Noémitől, a polgármesteri hivatal sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy ennek keretében az egyik – 16 utca teljes rendbetételét érintő – projekt idei munkálataira 6,8 millió lejt különítettek el a pályázati forrásból. Ennél folyamatban van a közbeszerzés kiírása, annak érdekében, hogy kivitelezőt találjanak és elkezdődhessen a műszaki tervek elkészítése. A másik projekt a II. Rákóczi Ferenc utca teljes felújítását érinti, ennél a közbeszerzés tavaly megtörtént, most a műszaki tervek végleges formájára várnak, tavasszal nekilátnak a munkálatoknak – részletezte a sajtószóvivő. Erre idén 12,4 millió lejt költenek uniós forrásból.

További tervek

Szintén fontos tervnek számít a Tompa László Általános Iskola felújítása, ennek a közbeszerzésére most készül a dokumentáció. Ez a projekt része egy nagyobb beruházásnak, amely a minifocipálya és a sétatéri játszótér bővítését és felújítását célozza. Az iskola esetében az épület teljes felújítását és bővítését valósítják meg a finanszírozásból, amelyből idén 3,9 milliós költséggel számolnak. Hasonló a helyzet az új inkubátorháznál is, amelynek idei munkálataira 1,14 millió lejt különítettek el. Zörgő Noémi továbbá elmondta,

a Csillagvizsgáló feljavítása elakadt: a kivitelezés legutóbbi kiírása után volt ugyan jelentkező, de kiderült, hogy egy másik közbeszerzésnél törvénytelenül járt el, így jelentkezését érvénytelenítették. Ez azt jelenti, hogy ismét ki kell azt írni, immár ötödszörre.

Erre a beruházásra idén 4,6 millió lejt terveznek költeni.

Folytatódik a Székelytámadt vár felújítása, az idei munkálatokra 10,2 millió lejt terveztek költeni. Megvan az építkezési engedély, a következő lépés, hogy kérjék a közbeszerzést a kivitelezésre, mondta Zörgő Noémi.

Előrelépések történtek a tömbházak hőszigetelése terén is: a Mihai Eminescu utcai tömbházaknál csak az átvételezés van hátra, az Építők, illetve Függetlenség utcában lévőknél az idő függvényében hamarosan folytatódik a munka.

A Bányai János Általános Iskola felújítása is elkezdődik, erre idén 4,9 millió lejt terveznek költeni.

Saját finanszírozású projektek

Zajlanak a munkálatok az Orbán Balázs Általános Iskolánál: a tetőszerkezet elkészült, az ablakokat is beillesztették, a benti munkálatok folynak jelenleg. Ez a beruházás most már olyan fázisban tart, hogy remélhetőleg az új tanévben már használatba is kerülhet, tette hozzá Zörgő Noémi. Az idénre tervezett munkafázisra 3,65 millió lej áll rendelkezésre a város költségvetéséből. Hasonló összeget,

3 millió lejt különített el a város saját forrásokból az Ugron Gábor utca teljes modernizációjának idénre tervezett folytatására.

Az alsó szakasz – a szejkei bejárattól az Orbán Balázs utcáig – elkészült még 2020-ban, de a felső szakaszhoz érve le kellett állítani a munkát, mert kiderült, hogy a tervben előírt szélességet nem tudják biztosítani a kerítések és épületek elhelyezkedése miatt. Remélhetőleg ezt a problémát is sikerül a közeljövőben megoldani, és befejezhetik az elkezdett munkát, tette hozzá a sajtószóvivő.

Két fontos útelágazás átépítésénél is kerékkötőnek bizonyult az áramszolgáltató vállalat.

Az Orbán Balázs-Wesselényi Miklós utcák találkozásának átépítése már a tavalyi költségvetésben is szerepelt, ám az S alakúra tervezett kialakításhoz egy lámpaoszlopot el kell költöztetni, és hiába adták le időben a szolgáltató által kért dokumentációkat, egész mostanáig nem érkezett meg részéről a jóváhagyás. Most azonban zöld utat kaptak, elindulhat tehát ez a beruházás is, amelyre idén 1,6 millió lejt szántak.

Más a helyzet a Bethlenfalvi út-Fások utca kereszteződésének modernizálása esetében: ott ugyanis magasfeszültségű vezeték is van. Ez esetben a beavatkozás elindítása sokkal körülményesebb, az Electrica Rt. jóváhagyása még nem is érkezett meg. Ezért erre a munkálatra csak 250 ezer lejt tettek félre idénre. Kétmillió lejt költenek az Országos Lakásügynökségtől származó alapból az új ANL-lakások, valamint a városi kórház mögötti szolgálati lakások közüzemi vezetékeinek bekötésére, valamint területrendezésre. A közbeszerzést már kiírták, úgy néz ki, hogy jelentkező is van rá, tehát ezek a munkálatok is elkezdődhetnek hamarosan – tette hozzá Zörgő Noémi.