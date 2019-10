Mellrák: egyre több és fiatalabb nőt érint

Az utóbbi tíz évben megkétszereződött a mellrákos esetek száma Csíkszeredában, és vezető helyet tölt be a rákos megbetegedések jegyzékében Marosvásárhelyen is. Bár ez a típusú megbetegedés jó eséllyel gyógyítható, ha időben felfedezik, sajnos a szakemberek tapasztalatai szerint az érintett nők nagy többsége későn jelentkezik a vizsgálatokra, kezelésre. Október elsején volt a mellrák elleni világnap, és egész hónapban erre a betegségre hívják fel a lakosság figyelmét ország- és világszerte.

A tájékozatlanság mellett sokszor a félelem is közrejátszik abban, hogy az érintettek nem jelentkeznek az orvosnál • Fotó: Amberusa.com

A mellrák elleni világnap jelképe egy rózsaszín szalag, ami a reményt és az együttérzést jelképezi. Októberben, a rózsaszín hónapban világszerte a mellrák jeleire hívják fel a lakosság figyelmét. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte évente 1,4 millió emlőrákos esetet fedeznek fel, és félmillió nő hal meg emiatt.

Romániában első helyen

A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint Romániában 2018-ban a mellrák első helyen volt a rákos megbetegedések listáján, tavaly pedig 9629 új esetet diagnosztizáltak. Az emlőrákban elhunytak száma folyamatosan nő, míg tavaly országos szinten 3484 elhalálozást jegyeztek, egy évvel korábban még 3457-en haltak meg mellrák következtében. Maros megyében is az emlőrák a leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatos betegség a nőknél, évente 250 új esetet fedeznek fel, és tavaly 200 masztektómiát (emlőeltávolító műtétet) végeztek el a megyében.

Csató Szilárd onkológus érdeklődésünkre elmondta, a megelőzésre, illetve a korai felfedezésre kellene helyezni a hangsúlyt. Kifejtette, nagyon fontos a rendszeres önvizsgálat, a mell áttapogatása közvetlenül a menstruációs periódust követően, és ha valaki a mellében vagy a hónaljában csomót észlel, azzal orvoshoz kell fordulnia. Természetesen vannak olyan vizsgálatok is, amelyeket a kórházban lehet elvégeztetni: ilyen az echográfia vagy a mammográfia, amit ingyenesen lehet igénybe venni előzetes időpont-egyeztetés után.

Negyvenöt év felett kétévente ajánlott mammográfiát végeztetni, akkor is, ha nincs semmilyen aggodalomra okot adó jel.

Az onkológus aggasztónak nevezte azt, hogy a nők nem jelentkeznek a szűrővizsgálatokra, úgy véli, legtöbben csak akkor mennek orvoshoz, amikor már nagyon nagy a baj. „Ha a beteg akkor jelentkezik a szakorvosnál, amikor a melldaganat még csak korai stádiumban van, nem terjedt át a többi szövetre, a nyirokcsomókra, akkor jó eséllyel meggyógyulhat. De

sajnos sokan, bár érzik, hogy mellükben csomó van, halogatják, hogy orvoshoz jöjjenek.

Sokan bevallják, azt hitték, remélték, hogy majd elmúlik, így telt el fél év, majd a második fél év is, majd csak akkor jelentkeztek az orvosnál, amikor már szemmel is látható volt a daganat, kifakadt, vagy már áttétet képezett más szervekre. Ilyenkor már sokkal nehezebb segíteni, és a gyógyulási arány is jelentősen csökken” – magyarázza a szakorvos. Hozzáteszi, sokkal többet kellene beszélni a mell egészségének és a szűrővizsgálatoknak a fontosságáról, több tájékoztató kampányt kellene szervezni, és

elsősorban a vidéken élő nőknek kellene felhívni a figyelmét arra, milyen fontos, hogy ha bármilyen elváltozást tapasztalnak a mellükben, azonnal jelentkezzenek az orvosnál.

„Eddigi tapasztalatom szerint a hozzánk kerülő nők esetében tízből egy jelentkezik időben, a többiek hónapokig, évekig halogatják.”

Közrejátszik a félelem

Az onkológus szerint a tájékozatlanság mellett sokszor a félelem is közrejátszik abban, hogy az érintettek nem jelentkeznek az orvosnál, és az sem mellékes tényező, hogy nem mindenkinek adatik meg, hogy lakhelyéhez közel legyen szakorvosi ellátás, kórház.

A szakember beszélt a mellrák kezelési lehetőségeiről is, mint elmondta, Csíkszeredában is elérhető a kemoterápia és a legújabb gyógyszerek is, amelyeket a kezelés során alkalmaznak. De szükség esetén felírják a hormonkezeléseket is. Ugyanakkor ha sebészeti beavatkozás javallott, azt is helyben elvégzik a sebészek. Nincs azonban lehetőség sugárkezelésre, így azokat a betegeket, akiknek erre van szükségük, Brassóba vagy Marosvásárhelyre irányítják.

HIRDETÉS

A Csíkszeredában dolgozó onkológustól azt is megtudtuk, hogy az utóbbi években szinte megkétszereződött a mellrákkal kezelt páciensek száma a kórházukban. Bár a rákos megbetegedésekről készült statisztikáikban a mellrák csak a harmadik helyet foglalja el, közvetlenül a tüdőrák és a vastagbélrák után, a páciensnek száma folyamatosan nő.

Mi több, míg korábban inkább az idősebb asszonyoknál alakult ki a betegség, az utóbbi években egyre fiatalabbaknál is jelentkezik az emlőrák, már huszonéves betegeik is vannak. S hogy miért egyre több a fiatal beteg? Csató Szilárd kifejtette, a szakirodalom szerint a mellrák kialakulásához hozzájárul egyebek közt a különböző hormonok használata, például fogamzásgátlóké, de a táplálkozás során a szervezetbe kerülő hormonok is, például a növekedési hormonokkal „segített” szárnyasok húsának fogyasztása is.