Meleg étel hajléktalanoknak: most a legszükségesebb

Meleg étel hetente kétszer. Ilyenkor mérik fel azt is, megvan-e mindenki a „közösségből” • Fotó: Solidaris Egyesület

Bár hosszú évek óta áll kapcsolatban a hajléktalanokkal a Solidaris Egyesület, sokáig valamilyen segélyszervezethez kapcsolódóan igyekeztek segíteni, de a járványidőszak miatt kevesebb lett az ilyen kezdeményezés, éppen ezért úgy döntöttek, ideje az élére állni az ügynek. Eleinte Kolozsváron próbálták elindítani, de akadályokba ütköztek, Marosvásárhelyen pedig napok alatt megkaptak minden engedélyt, így elindulhatott a Fagypont alatt elnevezésű akció.

„Tavaly télen, december elején indítottuk Marosvásárhelyen, hiszen ez a téli időszak a legkritikusabb azok számára, akiknek nincsen fedél a fejük fölött. Amellett, hogy élelmezési gondjaik vannak, még a hideggel, a faggyal is meg kell küzdeniük. Rajtuk kívántunk segíteni meleg étellel, de ruhával és egyéb dolgokkal is” – magyarázza a Székelyhon megkeresésére a Solidaris Egyesület vezetője, Sajó Norbert.

Elhagyatott épületekben, kazánházakban

Heti kétszer, kedden és csütörtökön a régi szülészet szomszédságában lévő parkba viszik a meleg ételt, meleg teát, de igét is hirdetnek az ott összegyűlteknek. Sajó Norbert rámutatott, a hajléktalanok mintegy hetven százaléka a hajléktalanszállóról érkezik, éjjel ott húzzák meg magukat, de nappal el kell hagyják a szállót. Néhányan azonban még ezekben a fagyos időkben is valahol az utcán tengetik magukat.

Sajó Norbert szerint a Dózsa György utca több elhagyatott épületében, de lakónegyedekben is, például régi kazánházakban húzzák meg magukat ezek az emberek.

A heti kétszeri találkozó azt bizonyítja, hogy ez egy közösség is, mindig névsort olvasunk, mert az éjjeli menedékhelytől tudjuk a neveket, ha valaki nincs ott, utána érdeklődünk, hogy mi van vele

– magyarázza Sajó Norbert. Ezek közt az emberek közt van gyermek, van tizenhat éves és nyolcvanan felüli idős ember is, olyan is van, aki tanítónő volt annak idején, később került az utcára. Hozzátette, bár féltek attól, hogy hogyan reagál a közösség, hiszen egy játszóparkban találkoznak a hajléktalanokkal, a kismamáktól még támogatást is kapnak, van, hogy felhívják a figyelmüket, hogy itt és ott is láttak padon aludni egy embert.

„Természetesen elítélő véleményeket is kapunk, főleg a közösségi oldalon sokan szidják őket, hogy menjenek dolgozni, hogy büdösek, hogy nem kell foglalkozni velük. Az én gyerekeim nem tudják, hogy mi az éhség, de én tudtam gyerekkoromban. Most három gyermeket nevelünk a feleségemmel, én két helyen dolgozom, ő is dolgozik, de

sosem lehet tudni, mit érünk meg. Nem szabad ítélkezni”

– vélekedett Sajó.

Fásli, kötszer, gyógyszer a kívánságuk

A program sikerének titulálta, hogy ezen a télen Kolozsváron is sikerült elindítani a Fagypont alatt programot, ott 10–15 ember szokott érkezni péntekenként. S mivel legutóbb 11 ember volt, a múlt péntekre is annyi meleg ételt rendeltek, végül 15 kellett volna. Nem jutott mindenkinek – mondta a Solidaris egyesület vezetője. Hozzátette, időnként meg szokták kérdezni azt is, hogy mire lenne szükségük a hajléktalanoknak: van, aki fáslit, más kötszert vagy gyógyszert kér, de olyan is van, aki egyszerűen semmit.