Meleg ebédet kapnak az idősek, ehhez azonban anyagi támogatás szükséges

Adományt gyűjt a Jakab Antal Ház, melynek konyhája heti két-három alkalommal is meleg ebédet szállít házhoz kisnyugdíjas és rászoruló személyeknek Udvarhely- és Csíkszéken, illetve Gyergyó térségében egyaránt. Állami támogatás szüneteltetése miatt a konyha személyzetének állása is veszélybe kerül, ahol fogyatékkal élő személyek is segédkeznek. A fenntartáshoz magánszemélyek és cégek támogatását kérik.