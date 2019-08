Megvont, majd visszaadott tábori engedélyek: egyértelműbb törvény tisztázhatná a helyzetet

Huszonnégy óra alatt megvonták, majd vissza is adták két háromszéki ifjúsági tábor egészségügyi működési engedélyét. Az érintettek szerint új törvényre lenne szükség, amely egyértelműen leszögezi a követelményeket, és a napi valósághoz igazítja az elvárásokat.

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A Kovászna Megyei Egészségügyi Igazgatóság szerdán megvonta a besenyői és a zabolai Csipkésben működő táborok engedélyét, csütörtökön azonban újra engedélyezte a működésüket. Ágoston László igazgató lapunknak elmondta, 991/1995-ös jogszabály a gyerekek és fiatalok védelmével, felügyeletével, és oktatásával foglalkozó intézményekre vonatkozik, így a táborokra is, és előírja többek között, hogy felszerelt orvosi rendelőt kell működtetniük.

Az országosan elrendelt, tematikus ellenőrzés során, ennek hiánya miatt vonták be a két tábor engedélyét.

Utólag azonban kiderült, a két tábor valójában nem is tábor, mert nem ez a tevékenységi kódjuk (CAEN kód), így a jogszabály ezekre nem vonatkozik, tehát orvosi rendelő nélkül is működhetnek. „A két tábor esetében ez most megoldódott, de országos szinten folytatódnak az ellenőrzések, és visszavonhatják azok engedélyét, akik nem teljesítik a feltételeket” – mondta Ágoston László.

Ettől tart Gáj Nándor, a zabolai tábort működtető sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola igazgatója is, aki portálunknak elmondta, sajnálja azokat a gyerekeket, akiknek a visszavont engedélyek miatt meghiúsul a nyári tábora. Szerinte 25 évig nem kérték számon a rendelőt a táborokban,

most időt sem hagynak, hogy rendezzék a hiányosságokat, egyből megvonják az engedélyt, szezonban ellehetetlenítve a tevékenységüket,

arra kényszerítve a szervezőket, hogy már leszerződött táborokat mondjanak vissza. Hozzátette, nekik most szerencséjük volt, mert néhány évvel ezelőtt a fogyasztóvédelmi hivatal rákényszerítette őket, hogy turisztikai besorolást kérjenek az egységeknek. A turisztikai törvényben azonban nem létezik a tábor besorolás, így a kis faházakat kempingként, a központi nagy épületet ifjúsági szállóként jegyeztették be. Ez alapján a 25 éves, soha nem alkalmazott jogszabály rájuk már nem vonatkozik.

Az elavult törvényben különben felemás rendelkezések vannak, például kötelező, hogy orvosi rendelő működjön a tábor területén, de az orvos csak szülői engedéllyel vizsgálhatja meg a táborozó gyerekeket.

A törvény nem tesz különbséget a táborok mérete között, ugyanúgy kötelezi az orvosi rendelőt ott is, ahol húsz gyereket tudnak fogadni, mint ott ahol több százat. Az elmúlt években az engedélyek megújításakor ennek hiánya nem volt akadály – részletezte Gáj Nándor. „A vonatkozó jogszabály 25 éves, azóta sokat változott a világ, kisebb táborok alakultak. Mivel a tábor a nem formális oktatás egyik legjobb módszere, szükség lenne egy új, korszerű jogi szabályozásra, leszögezve az elvárásokat, akkor mindenki tudná, mi a teendő, és nem lennének félreértések. Jelenleg a tábor-működtetés egy szürke zóna” – szögezte le az igazgató.