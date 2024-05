Megvannak a mindennapi gondjaik, szombaton azonban másra fokuszálnak a marosvásárhelyi szervezetek

Huszonegyedik kiadásához érkezett a Civil Szervezetek Vására Marosvásárhelyen, amelynek idén is a belváros ad otthont. Ezen az éves rendezvényen mutatkozhat be a Maros megyei civil szféra, amely egyre nagyobb humánerőforrás-hiánnyal küzd.

Ez utóbbi azért is fontos, mert az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) adatai szerint a romániai adófizetőknek mindössze egyharmada (29,93 százaléka) élt tavaly ezzel a jogával, pedig már online is ki lehet tölteni a nyomtatványt, amely csak pár percet vesz igénybe.

Főleg a támogatásokból jön a pénz

Az immár huszonegyedik kiadásához érkezett vásáron „hullámzó” a szervezetek részvételi aránya, hisz volt olyan év is, amikor negyvenen vettek részt, idén eddig 28-an jelentkeztek. Koreck Mária szerint ez azzal magyarázható, hogy legtöbb szervezetnél nincs sok alkalmazott, ezért számít, hogy jelen vannak-e a vezetők a városban éppen aznap. Most sok volt a szabadnap is, sokan el vannak utazva még, de ilyenkor kezdődnek a projektek tevékenységei is. Ugyanakkor amiatt is kevesebb, mert