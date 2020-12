Megvan a választások végleges eredménye, következik a mandátumosztás

Díszítik Marosvásárhely központjában a karácsonyfát

Kissé visszafogottabban, de idén is ünnepi díszbe öltöztetik a városközpontot Marosvásárhelyen, és karácsonyfa is lesz a virágóra helyén. A díszégők felszerelése folyamatos, és hamarosan felkapcsolják a díszkivilágítást is.