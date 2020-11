Megvan a testületi többség, ügyvédet fogadhat az udvarhelyi városháza

Több fontos kérdésben is döntött a képviselő-testület • Fotó: Erdély Bálint Előd

A csütörtöki képviselő-testületi ülés elején Ferkő Andor református lelkész köszöntötte a helyi képviselőket, Isten áldását kérve a munkájukra. Ezután Venczel Attila jegyző elmondta, hogy a szakbizottsági véleményezés hiányában a következő ülésre halasztották el az adók és illetékek, valamint a koncesszió és bérleti díjak meghatározásáról szóló határozattervezeteket.

A személyi jövedelemadóból (szja) származó összeg meghaladta az idénre tervezettet, vagyis 837 ezer lejjel több pénz érkezett a városkasszába, így módosítani kellett a költségvetést. A képviselők pozitív szavazatai nyomán ennek mintegy felét

a kulturális intézményeknek utalják majd át, de jut még pénz a polgár- és tűzvédelemre, a városgazdálkodási közszolgálatnak, néhány iskolának, a végrehajtó hatóságoknak és a környezetszennyezés csökkentésére is.

A polgármesteri hivatal harmadik negyedévi zárszámadása közben több érdekességre is felhívta a figyelmet Szilágyi István, az intézmény gazdasági igazgatóságának vezetője. Mint mondta, a járványügyi helyzet ellenére idén – bár elemzése csak az első tíz hónapról szól – nagyobb összeget fizettek be eddig a városkasszába személyi jövedelemadóként, mint 2018-ban, illetve 2019-ben egész évben. Azt is furcsállotta, hogy a cégek a megszokottnál jóval több jövedelemadót fizettek be júliusban, amikor a járványügyi helyzet miatt elrendelt szükségállapot lejárt.

HIRDETÉS

Az igazgató a hanyatló székelyudvarhelyi textiliparról is beszélt, ami pozitív becslések szerint másfél millió lejes bevételkiesést eredményez a városkasszában. András Lehel, a Szabad Emberek Pártja (POL) színeiben megválasztott képviselő kérdésére az is elhangzott, hogy noha lényeges, a jövedelemadóból származó összeg szétosztásáról dönt Hargita Megye Tanácsa, ezt többnyire vidéki településeknek utalják. Székelyudvarhely tavaly nem részesült ebből az összegből, idén viszont 380 ezer lejjel támogatták a városi kórházat.

A képviselők elfogadták a tervezetet, ahogyan azt is, hogy

ötvenszázalékos ingatlanadó-kedvezményt kapjanak igénylés szerint azok a vállalkozók, akik a járványhelyzet miatt részlegesen vagy teljesen fel kellett függesszék tevékenységüket.

Ez a kedvezmény százszázalékos is lehet, amennyiben állami intézménytől bérelnek helyiséget.

Áttörés ügyvédfogadási kérdésben

Egyebek mellet egy, a városvezetés szerint nem megfelelően lefolytatott közbeszerzési eljárás, a Szejkefürdőn megépített ivóvíz- és szennyvízhálózat miatti büntetés, valamint a számvevőszék által felrótt 410 ezer lejes károkozás peres ügyében is fogadhat ügyvédet a városháza. Igaz, e határozatok esetében az RMDSZ-frakció és az MPP-s képviselő is tartózkodott.

Könnyíteni a közlekedésen

Szabó Sámuel, a hivatal beruházási osztályának vezetője egy tanulmányt terjesztett elő, amely az Orbán Balázs, a Wesselényi Miklós és a Nicolae Bălcescu utcák kereszteződésének modernizálásához szükséges. Egy 700 ezer lejes projektről van szó, amelynek köszönhetően könnyebbé válhat a közlekedés. A beruházást jövőben végeztetné el a polgármesteri hivatal – erre is igennel voksoltak a tanácsosok.