Megváltoztatnák az érettségit, hogy ne legyen hátrányos a magyar diákokra nézve

Árus Zsolt már nem magánszemélyként, hanem a Székely Figyelő Alapítvány nevében vívja jogvédő küzdelmeit • Fotó: Gergely Imre

Hat diák küldeménye már célba ért, decemberben átesett az EJEB előzetes vizsgálatán, és az arra kijelölt bíró azt állapította meg,

vannak arra utaló jelek, hogy Románia megsértette a panaszosoknak az Európai Emberjogi Egyezményben rögzített jogait

– közölte keddi gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatóján Árus Zsolt, a Székely Figyelő Alapítvány illetékese.

Amint azt korábban már közöltük, az alapítvány arra ösztönzi a tavaly sikertelenül érettségizőket, hogy tegyenek panaszt Strasbourgban, és ehhez minden szükséges támogatást megadnak nekik. Azokat kérik erre, akik azért nem kaptak diplomát, mert románból nem sikerült átmenő jegyet írniuk, vagy elérték románból az ötöst, ám az általánosukat hatos alá csökkentette. A cél az, hogy az ilyen helyzetben lévők közül minél többen tegyenek panaszt, jelezve a bíróságnak, hogy sokakat érintő, súlyos problémáról van szó, amiben célszerű minél hamarabb döntést hozni.

Hat ilyen panaszt már biztosan fognak érdemben tárgyalni Strasbourgban.

Amint Árus Zsolt fogalmazott, az a tény, „hogy az első szűrőn átmentek a panaszok, mindenképp pozitív fejlemény, és okot ad reménykedni, hogy a végső döntés is kedvező lesz, amelynek nyomán változni fog az érettségi rendszere”.

Továbbra is biztatják azokat az érintetteket, akik eddig kivártak, hogy tegyenek panaszt, növelve a siker esélyét. Mivel az ősz folyamán volt pótérettségi is, a hat hónapos határidő március hatodikán jár le, tehát addig van lehetőség a panasztételre.

Fontos közösségi cél a jelenlegi diszkriminatív rendszer megváltoztatása, aki ilyen téren tehet valamit, annak egyben felelőssége is, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.

– hívta fel a figyelmet Árus, hozzátéve, hogy az eljárás írásban zajlik, nem kell sehová elutazni vagy tárgyalásokon részt venni. Ugyanakkor mindez nem kerül pénzbe, perköltséget sem kell fizetni. Ügyvédet fogadni sem kötelező, ellenben ha valaki mégis fogadni akar, akkor

abban is tudnak segíteni, hogy olyan ügyvédet találjanak a panaszosok, aki nem kér honoráriumot, hanem sikerdíj fejében (a bíróság által megítélendő kártérítés egy részéért) elvállalja a megbízatást.

Az érintettek a szekler.monitor@sic.hu címen vagy Facebookon vehetik fel a kapcsolatot a Székely Figyelő Alapítvánnyal.

A prefektusok ügye is postára kerül



Árus Zsolt közölte, a hét folyamán teszi postára az első olyan per anyagát, amit már nem magánszemélyként, hanem a Székely Figyelő Alapítvány nevében indít a strasbourgi bíróságon. A per előzménye, hogy felkérték Maros, Hargita és Kovászna megyék prefektusait, hogy ellenőrizzék, a megyéjükben működő közintézményekben betartják-e az anyanyelv használatára vonatkozó törvényes előírásokat, illetve figyelmeztessék azoknak az intézményeknek a vezetőit, ahol ez nem áll fenn, valamint büntessék is meg azokat, akik a figyelmeztetés ellenére továbbra is törvényt sértenek. Ennek a felkérésnek egyik prefektus sem tett eleget, így mindhárom esetben pert indított az alapítvány. A Maros megyei prefektussal kapcsolatos keresetet a bíróság megsemmisítette, ugyanis a prefektusokkal magyar nyelven leveleztek, a bíró pedig azt kérte, hogy a keresethez mellékelt levelek hiteles román fordítását is nyújtsák be. Tette ezt annak ellenére, hogy a vonatkozó törvények értelmében a fordítás elkészítése a törvényszék feladata. Mindez Árus Zsolt szerint egyértelműen sérti az Európai Emberjogi Egyezményt, és ennek kimondását várják Strasbourgtól.